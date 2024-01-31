Дело против экс-депутата с тайными активами приостановили

Суд приостановил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Сопчука

31 января 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Уголовное дело против Сергея Сопчука приостановлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело против бывшего депутата Госдумы и заксобрания Приморья Сергея Сопчука, который находится в розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, было приостановлено. Об этом рассказал прокурор Приморья Сергей Столяров. «Уголовное дело на Сергея Сопчука приостановлено», — передает слова Столярова РИА Новости. Он добавил, что на данный момент приостановлено семнадцать уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией. Приостановка не связана с невозможностью установления личности обвиняемого. Конкретно в этом случае дело Сопчука приостановлено в соответствии со вторым и третьим пунктами статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Также в списке лиц, чьи дела были приостановлены, фигурируют Рустям Абушаев, Руслан Самигуллин и Дмитрий Стуков. СМИ Приморья сообщают, что Дмитрий Стуков является племянником Сопчука и участвует в одном из исков к бывшему депутату. Второй пункт статьи 208 УПК предусматривает приостановление предварительного следствия в случае скрытия обвиняемого от следствия или невозможности установления его местонахождения по другим причинам, а третий пункт предусматривает приостановление, если местонахождение обвиняемого известно, но он не имеет возможности участвовать в уголовном процессе. В Москве 13 января 2022 года начался суд по делу о конфискации крупнейшего туристического комплекса в Приморье. По версии следствия, комплексом тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей. Судебные приставы уже конфисковали имущество другой компании, принадлежавшей Сопчуку. Общая стоимость найденных активов составляет 38 миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело против бывшего депутата Госдумы и заксобрания Приморья Сергея Сопчука, который находится в розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, было приостановлено. Об этом рассказал прокурор Приморья Сергей Столяров. «Уголовное дело на Сергея Сопчука приостановлено», — передает слова Столярова РИА Новости. Он добавил, что на данный момент приостановлено семнадцать уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией. Приостановка не связана с невозможностью установления личности обвиняемого. Конкретно в этом случае дело Сопчука приостановлено в соответствии со вторым и третьим пунктами статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Также в списке лиц, чьи дела были приостановлены, фигурируют Рустям Абушаев, Руслан Самигуллин и Дмитрий Стуков. СМИ Приморья сообщают, что Дмитрий Стуков является племянником Сопчука и участвует в одном из исков к бывшему депутату. Второй пункт статьи 208 УПК предусматривает приостановление предварительного следствия в случае скрытия обвиняемого от следствия или невозможности установления его местонахождения по другим причинам, а третий пункт предусматривает приостановление, если местонахождение обвиняемого известно, но он не имеет возможности участвовать в уголовном процессе. В Москве 13 января 2022 года начался суд по делу о конфискации крупнейшего туристического комплекса в Приморье. По версии следствия, комплексом тайно владел бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук, который сейчас находится за границей. Судебные приставы уже конфисковали имущество другой компании, принадлежавшей Сопчуку. Общая стоимость найденных активов составляет 38 миллиардов рублей.