Экс-сотрудник Пентагона раскрыл, куда могут перенести столицу Украины

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов

05 февраля 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Близость к Польской границе является важным преимуществом Львова, считает Брайен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Столицу Украины придется перенести их Киева во Львов после отступления Вооруженных сил Украины. С таким предположением выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. «Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы», — передает слова Брайена Weapons and Strategy. Он отметил, что близость к Польской границе является важным преимуществом Львова. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в январе 2024 года. Согласно предоставленным данным, всего за месяц Украина потеряла более 23 тысяч человек. Всего за 2023 год со стороны ВСУ погибли 215 тысяч человек.

Столицу Украины придется перенести их Киева во Львов после отступления Вооруженных сил Украины. С таким предположением выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. «Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы», — передает слова Брайена Weapons and Strategy. Он отметил, что близость к Польской границе является важным преимуществом Львова. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в январе 2024 года. Согласно предоставленным данным, всего за месяц Украина потеряла более 23 тысяч человек. Всего за 2023 год со стороны ВСУ погибли 215 тысяч человек.