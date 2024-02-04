04 февраля 2024

Экс-сотрудник Пентагона раскрыл, куда могут перенести столицу Украины

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов
© Служба новостей «URA.RU»
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Близость к Польской границе является важным преимуществом Львова, считает Брайен Фото:
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Столицу Украины придется перенести их Киева во Львов после отступления Вооруженных сил Украины. С таким предположением выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.

«Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы», — передает слова Брайена Weapons and Strategy. Он отметил, что близость к Польской границе является важным преимуществом Львова.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в январе 2024 года. Согласно предоставленным данным, всего за месяц Украина потеряла более 23 тысяч человек. Всего за 2023 год со стороны ВСУ погибли 215 тысяч человек.

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Столицу Украины придется перенести их Киева во Львов после отступления Вооруженных сил Украины. С таким предположением выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. «Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы», — передает слова Брайена Weapons and Strategy. Он отметил, что близость к Польской границе является важным преимуществом Львова. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в январе 2024 года. Согласно предоставленным данным, всего за месяц Украина потеряла более 23 тысяч человек. Всего за 2023 год со стороны ВСУ погибли 215 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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