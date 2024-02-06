Путин оперативно отреагировал на предложения СПЧ

Политолог: Путин ищет баланс между ужесточением и либерализацией наказания

06 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым либерализацию законодательства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин оперативно отреагировал на некоторые предложения, озвученные во время встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2023 года. Поддержка ряда инициатив по гуманизации уголовного законодательства идет параллельно с отдельными решениями по ужесточению наказания по ряду статьей, объяснил URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин итоги встречи Путина с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым 6 февраля. «Либерализация законодательства — давняя история. Сейчас такие меры предлагаются, и президент на них реагирует на фоне ужесточения некоторых других процессов. Власти стараются соблюсти баланс между ужесточением наказания в одних случаях и пропорциональным послаблением в других. Это кампания по пересборке общественного консенсуса в отношении разных историй. Например, пересматривается отношение к бизнесменам, которые воспринимаются сегодня не как жулики и воры, а как люди, которые помогают обходить санкции, развивать экономику. В то же время жесткие решения принимаются в отношении тех, кто выступает с критикой СВО, военных, власти», — пояснил Карягин. Политолог считает, что общество с пониманием относится к ужесточению наказания за такие действия, которые осуждаются большинством. Вместе с тем ни у кого не вызовет протеста и отторжения решение не сажать женщин, имеющих детей, за нетяжкие преступления, убежден Михаил Карягин. Председатель Верховного суда Лебедев сообщил президенту Путину, что гуманизация законодательства — основное направление в деятельности судов. Некоторые предложения, которые уже отработаны или находятся в работе ВС, были озвучены членами СПЧ в декабре 2023 года на встрече с Путиным. Так, разработан и внесен законопроект, предусматривающий запрет на содержание под стражей женщин, у которых есть малолетние дети и которые совершили преступление небольшой тяжести. «Если речь идет о преступлениях средней тяжести, но ненасильственных, мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется по этому законопроекту. Сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме», — сообщил Лебедев. Также в парламент внесен законопроект, в котором определяются критерии преступлений, совершенных предпринимателями: это позволит четко разграничивать «обыкновенное бытовое мошенничество» от экономического преступления. Еще один законопроект предполагает «немедленное освобождение» из мест лишения свободы осужденного в случае признания его больным. Путин поддержал озвученные законодательные инициативы судей. Тему соразмерности между преступлением и наказанием президент затрагивал также во время Большой пресс-конференции в декабре 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин оперативно отреагировал на некоторые предложения, озвученные во время встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2023 года. Поддержка ряда инициатив по гуманизации уголовного законодательства идет параллельно с отдельными решениями по ужесточению наказания по ряду статьей, объяснил URA.RU ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин итоги встречи Путина с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым 6 февраля. «Либерализация законодательства — давняя история. Сейчас такие меры предлагаются, и президент на них реагирует на фоне ужесточения некоторых других процессов. Власти стараются соблюсти баланс между ужесточением наказания в одних случаях и пропорциональным послаблением в других. Это кампания по пересборке общественного консенсуса в отношении разных историй. Например, пересматривается отношение к бизнесменам, которые воспринимаются сегодня не как жулики и воры, а как люди, которые помогают обходить санкции, развивать экономику. В то же время жесткие решения принимаются в отношении тех, кто выступает с критикой СВО, военных, власти», — пояснил Карягин. Политолог считает, что общество с пониманием относится к ужесточению наказания за такие действия, которые осуждаются большинством. Вместе с тем ни у кого не вызовет протеста и отторжения решение не сажать женщин, имеющих детей, за нетяжкие преступления, убежден Михаил Карягин. Председатель Верховного суда Лебедев сообщил президенту Путину, что гуманизация законодательства — основное направление в деятельности судов. Некоторые предложения, которые уже отработаны или находятся в работе ВС, были озвучены членами СПЧ в декабре 2023 года на встрече с Путиным. Так, разработан и внесен законопроект, предусматривающий запрет на содержание под стражей женщин, у которых есть малолетние дети и которые совершили преступление небольшой тяжести. «Если речь идет о преступлениях средней тяжести, но ненасильственных, мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется по этому законопроекту. Сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме», — сообщил Лебедев. Также в парламент внесен законопроект, в котором определяются критерии преступлений, совершенных предпринимателями: это позволит четко разграничивать «обыкновенное бытовое мошенничество» от экономического преступления. Еще один законопроект предполагает «немедленное освобождение» из мест лишения свободы осужденного в случае признания его больным. Путин поддержал озвученные законодательные инициативы судей. Тему соразмерности между преступлением и наказанием президент затрагивал также во время Большой пресс-конференции в декабре 2023 года.