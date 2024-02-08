Глава МИД Венгрии Сийярто призвал дождаться эффекта от интервью Путина Карлсону

08 февраля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто отметил, что интервью будет интересным и захватывающим Фото: Dean Calma / IAEA Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет захватывающим. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что нужно необходимо дождаться эффекта после публикации. «Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект», — заявил Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости. Новость по теме Где и когда выйдет интервью Карлсона с Путиным Накануне американский журналист приехал в Москву. Карлсону, которому в США запретили общаться с Путиным, все же взял интервью у президента России. Ожидается, что оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что запись на русском языке будет опубликована на сайте Кремля. Глава России и журналист общались два часа. Сам Карлсон заявил, что интервью войдет в историю, передает «Национальная служба новостей».

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет захватывающим. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что нужно необходимо дождаться эффекта после публикации. «Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект», — заявил Петер Сийярто в разговоре с РИА Новости. Накануне американский журналист приехал в Москву. Карлсону, которому в США запретили общаться с Путиным, все же взял интервью у президента России. Ожидается, что оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что запись на русском языке будет опубликована на сайте Кремля. Глава России и журналист общались два часа. Сам Карлсон заявил, что интервью войдет в историю, передает «Национальная служба новостей».