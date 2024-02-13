Телеведущая Кудрявцева сломала ногу

14 февраля 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Кудрявцева не уточнила, при каких обстоятельствах получила травму Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская телеведущая Лера Кудрявцева сломала ногу, а также у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Об этом телеведущая заявила в своем telegram-канале. «Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр», — написала Лера Кудрявцева. Кроме того, у Кудрявцевой диагностирован перелом мыщелка правой большеберцовой кости. При каких обстоятельствах была получена травма телеведущая не уточнила. В начале января Кудрявцева ушла от своего супруга, бывшего хоккеиста уфимской команды «Салават Юлаев» и сборной России Игоря Макарова. Она заявила, что причиной расставания стал алкоголь.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сломала ногу, а также у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Об этом телеведущая заявила в своем telegram-канале. «Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр», — написала Лера Кудрявцева. Кроме того, у Кудрявцевой диагностирован перелом мыщелка правой большеберцовой кости. При каких обстоятельствах была получена травма телеведущая не уточнила. В начале января Кудрявцева ушла от своего супруга, бывшего хоккеиста уфимской команды «Салават Юлаев» и сборной России Игоря Макарова. Она заявила, что причиной расставания стал алкоголь.