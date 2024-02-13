13 февраля 2024

Телеведущая Кудрявцева сломала ногу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, кудрявцева лера
Кудрявцева не уточнила, при каких обстоятельствах получила травму Фото:

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сломала ногу, а также у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Об этом телеведущая заявила в своем telegram-канале.

«Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр», — написала Лера Кудрявцева.

Кроме того, у Кудрявцевой диагностирован перелом мыщелка правой большеберцовой кости. При каких обстоятельствах была получена травма телеведущая не уточнила.

В начале января Кудрявцева ушла от своего супруга, бывшего хоккеиста уфимской команды «Салават Юлаев» и сборной России Игоря Макарова. Она заявила, что причиной расставания стал алкоголь.

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева сломала ногу, а также у нее диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Об этом телеведущая заявила в своем telegram-канале. «Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр», — написала Лера Кудрявцева. Кроме того, у Кудрявцевой диагностирован перелом мыщелка правой большеберцовой кости. При каких обстоятельствах была получена травма телеведущая не уточнила. В начале января Кудрявцева ушла от своего супруга, бывшего хоккеиста уфимской команды «Салават Юлаев» и сборной России Игоря Макарова. Она заявила, что причиной расставания стал алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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