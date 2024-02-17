Советник Пушилина заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке

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Ян Гагин сообщил, что численность оставшихся в Авдеевке бойцов ВСУ неизвестна Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Авдеевке (ДНР) продолжаются боевые действия. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, ВС РФ защищают освобожденную часть города и продвигаются дальше.

«Мы зачищаем ту часть города, которая находится под нашим контролем, и продвигаемся дальше — бои идут в самом городе», — заявил Гагин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что часть Авдеевки занята российскими солдатами, они продвигаются дальше.

Гагин подчеркнул, что в Авдеевке остались еще украинские подразделения, которые из-за отсутствия связи не в курсе, что они могут выводить войска. По его словам, оценить численность ВСУ в городе пока тяжело.

17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в бегстве ВСУ. Телеканал Fox News поздравил российского президента Владимира Путина с победой над ВСУ в Авдеевке.

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В Авдеевке (ДНР) продолжаются боевые действия. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, ВС РФ защищают освобожденную часть города и продвигаются дальше. «Мы зачищаем ту часть города, которая находится под нашим контролем, и продвигаемся дальше — бои идут в самом городе», — заявил Гагин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что часть Авдеевки занята российскими солдатами, они продвигаются дальше. Гагин подчеркнул, что в Авдеевке остались еще украинские подразделения, которые из-за отсутствия связи не в курсе, что они могут выводить войска. По его словам, оценить численность ВСУ в городе пока тяжело. 17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в бегстве ВСУ. Телеканал Fox News поздравил российского президента Владимира Путина с победой над ВСУ в Авдеевке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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