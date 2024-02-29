В российские войска поступили бронированные автозаправки

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Клипарт по теме Бензозаправки. Екатеринбург, бензин, заправка, топливо, бензозаправка
Модульные заправки оснащены системой дистанционного учета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В подразделения армии России в зоне спецоперации начали поступать мобильные бронированные автозаправки. Об этом рассказал информированный источник в Минобороны.

«Помимо защиты от осколков снарядов и пуль, они оснащены системами дистанционного учета. Также учета, обработки и последующей передачи информации о движении горючего», — передает издание «Известия» слова источника.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, подобные заправки разместят топливо по всей линии боевого соприкосновения. «Это даст возможность военным отслеживать наличие и количество выданного и оставшегося топлива», — отметил эксперт.

Ранее URA.RU приводило список оружие, созданных Россией за время СВО. За два года среди новых образцов вооружения появились БМП «Курганец-25», Истребитель Су-57, Подводный дрон «Клавесин-1РЭ» и Противодроновое ружье «Дронобой». Несмотря на это, министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что автомат Калашникова по-прежнему считается лучшим оружием в мире.

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В подразделения армии России в зоне спецоперации начали поступать мобильные бронированные автозаправки. Об этом рассказал информированный источник в Минобороны. «Помимо защиты от осколков снарядов и пуль, они оснащены системами дистанционного учета. Также учета, обработки и последующей передачи информации о движении горючего», — передает издание «Известия» слова источника. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, подобные заправки разместят топливо по всей линии боевого соприкосновения. «Это даст возможность военным отслеживать наличие и количество выданного и оставшегося топлива», — отметил эксперт. Ранее URA.RU приводило список оружие, созданных Россией за время СВО. За два года среди новых образцов вооружения появились БМП «Курганец-25», Истребитель Су-57, Подводный дрон «Клавесин-1РЭ» и Противодроновое ружье «Дронобой». Несмотря на это, министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что автомат Калашникова по-прежнему считается лучшим оружием в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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