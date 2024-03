NYT: Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США

Хейли получила 62,9% голосов избирателей в столичном округе Колумбия Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли впервые одерживает победу на первичных выборах республиканцев в Вашингтоне, в столичном округе Колумбия. Об этом сообщают американские журналисты. «В столичном округе Колумбия, согласно подсчетам, Хейли получила 62,9% голосов избирателей, опережая своего конкурента, экс-президента США Дональда Трампа, который набрал 33,2%», — передает The New York Times. Победу Хейли в Вашингтоне прогнозируют ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, газету The Washington Post, телекомпании ABC и CNN. Журналисты уверенны, что ей достанутся все 19 голосов делегатов, которые затем будут выбирать кандидата на пост президента США от республиканцев. Эти выборы состоятся на общенациональном съезде партии 15 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). В начале февраля Трамп опережал своего главного соперника Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26%. Речь шла о штате Южная Каролина, который является родным для Хейли. Кроме того, опрос телеканала NBC показал, что рейтинг одобрения бывшего президент США Дональда Трампа на пять пунктов превысил рейтинг нынешнего американского лидера Джо Байдена. Этот показатель стал рекордным за все время голосований.

