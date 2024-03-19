Кому следует поменять права с 1 апреля

Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские

20 марта 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Те, кто не поменяет права, попадут на штраф до 15 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Необходимо сделать в течение года российские права людям, которые после 1 апреля этого года получили вид на жительство (ВНЖ) или российское гражданство. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Новость по теме В России появятся новые правила получения водительских прав: что изменится с 1 апреля «Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — пояснил Гусятников агентству «Прайм». Кроме того, россияне, которые получили водительские права за границей, должны заменить их в течение года после въезда в РФ. Не нужно переделывать права только гражданам Белоруссии и россиянам, которые получили их в этой стране. Специалист отметил, что для замены водительского удостоверения дается достаточно времени. При этом тем, кто этого не сделает, за вождение авто полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. С 1 апреля этого года в России изменится система получения водительских прав для иностранцев. В частности, теорию будут пересдавать владельцы прав категорий M, A, B, а также подкатегорий A1 и B1. Также они должны сдавать дополнительный теоретический экзамен. URA.RU приводит главные изменения в системе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо сделать в течение года российские права людям, которые после 1 апреля этого года получили вид на жительство (ВНЖ) или российское гражданство. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. «Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — пояснил Гусятников агентству «Прайм». Кроме того, россияне, которые получили водительские права за границей, должны заменить их в течение года после въезда в РФ. Не нужно переделывать права только гражданам Белоруссии и россиянам, которые получили их в этой стране. Специалист отметил, что для замены водительского удостоверения дается достаточно времени. При этом тем, кто этого не сделает, за вождение авто полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. С 1 апреля этого года в России изменится система получения водительских прав для иностранцев. В частности, теорию будут пересдавать владельцы прав категорий M, A, B, а также подкатегорий A1 и B1. Также они должны сдавать дополнительный теоретический экзамен. URA.RU приводит главные изменения в системе.