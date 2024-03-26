Россиянам хотят предложить добровольно снизить потребление электричества

Минэнерго хочет, чтобы население снизило потребление электричества в пиковые часы нагрузки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минэнерго РФ планирует предложить населению добровольно снизить потребление электроэнергии, отключая приборы в определенное время. Но тогда придется перейти на тарифы для коммерческих предприятий, которые выше на 34%. Аналитики сомневаются, что такая сделка будет выгодной. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Минэнерго может предложить населению принять участие в снижении спроса на электроэнергию. [Отключать] бытовые приборы в определенное время, чтобы снизит нагрузку на энергосистему… [Но] придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение», — говорится в материале. Аналитики сомневаются в выгоде сделки.

Минэнерго хочет, чтобы население снизило потребление электричества в пиковые часы нагрузки. Но для этого потребителям придется отказаться от оплаты электроэнергии по регулируемым тарифам, говорится в проекте плана. «Дорожная карта» пока находится в проработке. К проработке проекта может также подключиться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В «Совете рынка» считают, что работать над инициативой целесообразно только после запуска модели управления спросом.

Ранее в ФАС разъяснили ситуацию с дифференцированными тарифами на электроэнергию. Тарифы введены в семи регионах России. Установлен необходимый уровень потребления электроэнергии для удовлетворения всех потребностей обычных домохозяйств. Дополнительных расходов у населения нет, пояснили в ФАС, пишет RT.