«Ведомости»: родителям запретили вход в школу из-за теракта в «Крокусе»

Столичные школы уделяют серьезное внимание вопросу безопасности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российские школы усилили меры безопасности после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». В одном из столичных учебных заведений вход на территорию школы ограничили даже родителям. Об этом сообщил источник.

«Школы в российских регионах усилили меры безопасности после теракта 22 марта в здании концертного зала „Крокус сити холл“. В образовательных учреждениях стартовал ряд внеплановых проверок… В одном из столичных учебных заведений со 2 апреля родителям ограничили вход на территорию школы», — передает газета «Ведомости».

Представитель пресс-службы департамента образования и науки Москвы сообщил, что были проведены дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности для работников охраны. На всех объектах установлены специальные технические средства охраны, которые контролируют вход и въезд на территорию, а также действует пропускной режим.

Он также отметил наличие кнопок экстренного вызова полиции и металлодетекторов в зданиях школ. Охрана осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий и вневедомственной охраны, сказано в тексте.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Тогда вооруженные в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. В результате трагедии пострадало более 550 человек. По официальным данным, погибло 144 человека. Исполнителей поймали по горячим следам. Они были арестованы 24 марта. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU.

Обновлено в 05:48 (03:48 по МСК)

Корреспондент URA.RU отправила запрос в Министерство просвещения Российской Федерации. Ответ ожидается.