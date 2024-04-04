Во Всероссийском обществе глухих вскрыли махинации на 200 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, купюры, пять тысяч, конверт, деньги
Ущерб оценивается в 200 миллионов рублей, рассказали в МВД Фото:

Руководители Всероссийского общества глухих (ВОГ) продали несколько земельных участков по заниженной цене. Ущерб составил 200 миллионов рублей, сообщает МВД.

«Растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в пяти субъектах РФ. Материальный ущерб от противоправной деятельности составил свыше 200 миллионов рублей», — сказано в сообщении в telegram-канале «МВД Медиа». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

С 2015 года по 2019 руководители ВОГ совершили несколько сделок «по отчуждению недвижимости организации по заведомо заниженной стоимости». В этом были замешаны, по предварительным данным, президент общества Станислав Иванов, два вице-президента, помощник президента и еще несколько сотрудников.

Иванова задержали еще в феврале. Тогда нанесенный ущерб оценивался в 211 миллионов рублей. Иванов арестован до 8 апреля, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководители Всероссийского общества глухих (ВОГ) продали несколько земельных участков по заниженной цене. Ущерб составил 200 миллионов рублей, сообщает МВД. «Растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в пяти субъектах РФ. Материальный ущерб от противоправной деятельности составил свыше 200 миллионов рублей», — сказано в сообщении в telegram-канале «МВД Медиа». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. С 2015 года по 2019 руководители ВОГ совершили несколько сделок «по отчуждению недвижимости организации по заведомо заниженной стоимости». В этом были замешаны, по предварительным данным, президент общества Станислав Иванов, два вице-президента, помощник президента и еще несколько сотрудников. Иванова задержали еще в феврале. Тогда нанесенный ущерб оценивался в 211 миллионов рублей. Иванов арестован до 8 апреля, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...