Общество Во Всероссийском обществе глухих вскрыли махинации на 200 млн рублей 04 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 + Ущерб оценивается в 200 миллионов рублей, рассказали в МВД Фото: Алексей Гущин © URA.RU Руководители Всероссийского общества глухих (ВОГ) продали несколько земельных участков по заниженной цене. Ущерб составил 200 миллионов рублей, сообщает МВД. «Растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в пяти субъектах РФ. Материальный ущерб от противоправной деятельности составил свыше 200 миллионов рублей», — сказано в сообщении в telegram-канале «МВД Медиа». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. С 2015 года по 2019 руководители ВОГ совершили несколько сделок «по отчуждению недвижимости организации по заведомо заниженной стоимости». В этом были замешаны, по предварительным данным, президент общества Станислав Иванов, два вице-президента, помощник президента и еще несколько сотрудников. Иванова задержали еще в феврале. Тогда нанесенный ущерб оценивался в 211 миллионов рублей. Иванов арестован до 8 апреля, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Руководители Всероссийского общества глухих (ВОГ) продали несколько земельных участков по заниженной цене. Ущерб составил 200 миллионов рублей, сообщает МВД. «Растрачены принадлежавшие обществу здания и земельные участки, расположенные в пяти субъектах РФ. Материальный ущерб от противоправной деятельности составил свыше 200 миллионов рублей», — сказано в сообщении в telegram-канале «МВД Медиа». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. С 2015 года по 2019 руководители ВОГ совершили несколько сделок «по отчуждению недвижимости организации по заведомо заниженной стоимости». В этом были замешаны, по предварительным данным, президент общества Станислав Иванов, два вице-президента, помощник президента и еще несколько сотрудников. Иванова задержали еще в феврале. Тогда нанесенный ущерб оценивался в 211 миллионов рублей. Иванов арестован до 8 апреля, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям