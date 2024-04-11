РБК: власти думают над тем, как сдержать резкий скачок цен на бензин

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Рост цен на бензин начался после украинских ударов по НПЗ в России, сообщают СМИ Фото:

В российском правительстве обсуждаются меры по тому, как сдержать цены на бензин в период повышенного спроса. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака.

«Правительство обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса. Из протокола следует, что Новак порекомендовал нефтяным компаниям закупать топливо по цене, которая сложилась на бирже, а не проводит операции между собой», — сообщает РБК.

Отмечается, что Новак поручил бирже СПбМТСБ совместно с ФАС проанализировать факторы ажиотажного роста на торгах. Также — провести анализ по тому, как снизить сдержать рост цен. Отдельное внимание уделено мелкому опту и топливу для сельхозпроизводителей.

Ранее Украина атаковала несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

В марте под удар попали НПЗ в Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областях. Из-за этого на бирже подскочили цены на бензин на 10-11%, передает РБК. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что ряд НПЗ после ремонта будет запущен в апреле—мае. На этом фоне Новак поручил нефтяникам увеличить поставки бензина и дизеля на рынок РФ.

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В российском правительстве обсуждаются меры по тому, как сдержать цены на бензин в период повышенного спроса. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака. «Правительство обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса. Из протокола следует, что Новак порекомендовал нефтяным компаниям закупать топливо по цене, которая сложилась на бирже, а не проводит операции между собой», — сообщает РБК. Отмечается, что Новак поручил бирже СПбМТСБ совместно с ФАС проанализировать факторы ажиотажного роста на торгах. Также — провести анализ по тому, как снизить сдержать рост цен. Отдельное внимание уделено мелкому опту и топливу для сельхозпроизводителей. Ранее Украина атаковала несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В марте под удар попали НПЗ в Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областях. Из-за этого на бирже подскочили цены на бензин на 10-11%, передает РБК. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что ряд НПЗ после ремонта будет запущен в апреле—мае. На этом фоне Новак поручил нефтяникам увеличить поставки бензина и дизеля на рынок РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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