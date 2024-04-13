Мужчина из Оренбурга исполнил музыкальное произведение «Чардаш» на пианино посреди затопленного дома. Видео распространилось в telegram-каналах.
«Житель микрорайона поселок Куйбышева Даниил исполняет венгерский „Чардаш“», — пишет telegram-канал Baza, публикуя видео. На кадрах заметно, как мужчина стоит по колено в воде. Подвал в его доме затоплен.
Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 11 метров 71 сантиметр. По его словам, уровень воды не растет последние четыре часа. Паслер выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется.
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