Житель Оренбурга сыграл венгерский «Чардаш» посреди затопленного дома. Видео

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Клипарт 8. Нижневартовск, фортепиано, пианино, музыка, клавиши, музыкальные инструменты
Житель Оренбурга сыграл на пианино в затопленном доме Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Мужчина из Оренбурга исполнил музыкальное произведение «Чардаш» на пианино посреди затопленного дома. Видео распространилось в telegram-каналах.

«Житель микрорайона поселок Куйбышева Даниил исполняет венгерский „Чардаш“», — пишет telegram-канал Baza, публикуя видео. На кадрах заметно, как мужчина стоит по колено в воде. Подвал в его доме затоплен.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 11 метров 71 сантиметр. По его словам, уровень воды не растет последние четыре часа. Паслер выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется.

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Мужчина из Оренбурга исполнил музыкальное произведение «Чардаш» на пианино посреди затопленного дома. Видео распространилось в telegram-каналах. «Житель микрорайона поселок Куйбышева Даниил исполняет венгерский „Чардаш“», — пишет telegram-канал Baza, публикуя видео. На кадрах заметно, как мужчина стоит по колено в воде. Подвал в его доме затоплен. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 11 метров 71 сантиметр. По его словам, уровень воды не растет последние четыре часа. Паслер выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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