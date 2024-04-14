В мире В Иране сообщили о подробностях ночной атаки на Израиль Press TV: Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет 14 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 + Ни одна из гиперзвуковых ракет не была отражена Израилем, пишет Press TV Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет, ни одна из которых не была перехвачена противовоздушной обороной. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV. «По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем», — передает телеканал. Иран вместе с Сирией и Ливаном атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Причиной тому стал удар со стороны еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Американские СМИ назвали ущерб от ударов «относительно ограниченным», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет, ни одна из которых не была перехвачена противовоздушной обороной. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV. «По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем», — передает телеканал. Иран вместе с Сирией и Ливаном атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Причиной тому стал удар со стороны еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Американские СМИ назвали ущерб от ударов «относительно ограниченным», пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям