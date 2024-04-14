В Иране сообщили о подробностях ночной атаки на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет, ни одна из которых не была перехвачена противовоздушной обороной. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
«По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем», — передает телеканал.
Иран вместе с Сирией и Ливаном атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Причиной тому стал удар со стороны еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Американские СМИ назвали ущерб от ударов «относительно ограниченным», пишет RT.
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