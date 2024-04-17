Минобороны: 14 реактивных снарядов сбили над Белгородской областью

Над Белгородом уничтожены 14 реактивных снаряда, выпущенные Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в telegram-канале ведомства. Попытка атаки по российским объектам пресечена в 23:00 по московскому времени. Уточняется, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».
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Над Белгородом уничтожены 14 реактивных снаряда, выпущенные Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в telegram-канале ведомства. Попытка атаки по российским объектам пресечена в 23:00 по московскому времени. Уточняется, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».