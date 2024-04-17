Минобороны: 14 реактивных снарядов сбили над Белгородской областью

18 апреля 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир» Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородом уничтожены 14 реактивных снаряда, выпущенные Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в telegram-канале ведомства. Попытка атаки по российским объектам пресечена в 23:00 по московскому времени. Уточняется, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Белгородом уничтожены 14 реактивных снаряда, выпущенные Вооруженными силами Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в telegram-канале ведомства. Попытка атаки по российским объектам пресечена в 23:00 по московскому времени. Уточняется, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».