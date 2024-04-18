Путин включил главу Верховного суда РФ в состав Комиссии по назначению судей

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Ирина Подносова вошла в Комиссии по назначению судий и прекращению их деятельности Фото:

Российский лидер Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В состав Комиссии включена Ирина Подносова, Накануне она была назначена Путиным на должность председателя Верховного суда РФ. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Внести в состав Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий следующих лиц <…> Подносова И. Л.», — следует из соответствующего документа, подписанного Владимиром Путиным.

Данная судебная Комиссия образована с целью обеспечения реализации конституционных полномочий президента РФ по назначению судей и прекращению их полномочий. Данная Комиссия действует в рамках Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Ранее Подносова была заместителем главы Верховного суда Вячеслава Лебедева.

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Российский лидер Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В состав Комиссии включена Ирина Подносова, Накануне она была назначена Путиным на должность председателя Верховного суда РФ. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Внести в состав Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий следующих лиц <…> Подносова И. Л.», — следует из соответствующего документа, подписанного Владимиром Путиным. Данная судебная Комиссия образована с целью обеспечения реализации конституционных полномочий президента РФ по назначению судей и прекращению их полномочий. Данная Комиссия действует в рамках Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Ранее Подносова была заместителем главы Верховного суда Вячеслава Лебедева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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