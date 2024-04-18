Политика Власть Путин включил главу Верховного суда РФ в состав Комиссии по назначению судей 18 апреля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + Ирина Подносова вошла в Комиссии по назначению судий и прекращению их деятельности Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Российский лидер Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В состав Комиссии включена Ирина Подносова, Накануне она была назначена Путиным на должность председателя Верховного суда РФ. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Внести в состав Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий следующих лиц <…> Подносова И. Л.», — следует из соответствующего документа, подписанного Владимиром Путиным. Данная судебная Комиссия образована с целью обеспечения реализации конституционных полномочий президента РФ по назначению судей и прекращению их полномочий. Данная Комиссия действует в рамках Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Ранее Подносова была заместителем главы Верховного суда Вячеслава Лебедева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский лидер Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В состав Комиссии включена Ирина Подносова, Накануне она была назначена Путиным на должность председателя Верховного суда РФ. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. «Внести в состав Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий следующих лиц <…> Подносова И. Л.», — следует из соответствующего документа, подписанного Владимиром Путиным. Данная судебная Комиссия образована с целью обеспечения реализации конституционных полномочий президента РФ по назначению судей и прекращению их полномочий. Данная Комиссия действует в рамках Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Ранее Подносова была заместителем главы Верховного суда Вячеслава Лебедева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям