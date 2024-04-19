Одиозный депутат из ХМАО готов работать на одном из оборонных заводов Урала

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин хочет трудоустроиться на оборонный завод. Безработному политику надоело выживать на пособие в 2,5 тысячи рублей, и знакомые предложили ему рассмотреть вакансию в Челябинской или Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в урайском истеблишменте.
«Насибуллин как-то зашел в мэрию и заявил, что подумывает переехать в Свердловскую и Челябинскую область, чтобы трудоустроиться на оборонный завод и делать заряды для СВО. В администрации, узнав о планах политика, посоветовали прихватить с собой еще одного депутата, который заваливает чиновников потоком жалоб — его близкого друга Артема Кукушкина. Таким образом можно убить двух зайцев — убрать из города двух главных оппозиционеров и поднять оборонную промышленность» — отмечает инсайдер.
Насибуллин в беседе с журналистом агентства подтвердил, что рассматривает возможность трудоустройства на оборонный завод. В приоритете пока Нижний Тагил с зарплатой в 120 тысяч, но возможны и другие варианты.
Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Урая Елена Подбуцкая подала в суд на безработного депутата Насибуллина. Она планирует отсудить у него 500 тысяч рублей за нанесение морального вреда.
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