NYT сообщила, что на Бродвее показывают пьесу про Путина

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
На Бродвее показывают пьесу о приходе Владимира Путина к власти в России, пишет NYT Фото:

На Бродвее показывают пьесу британского драматурга Питера Моргана «Патриоты», которая рассказывает о приходе президента России Владимира Путина к власти. Об этом пишет газета The New York Times.

«Новая пьеса Питера Моргана „Патриоты“, которая сейчас идет на Бродвее, рассказывает о приходе Путина к власти», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в пьесе рассказывается о пути Владимира Путина от службы в КГБ до должности президента России.

Одним из главных героев является бизнесмен Борис Березовский. В сюжете также рассказывается о становлении миллиардера, заключили в материале.

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На Бродвее показывают пьесу британского драматурга Питера Моргана «Патриоты», которая рассказывает о приходе президента России Владимира Путина к власти. Об этом пишет газета The New York Times. «Новая пьеса Питера Моргана „Патриоты“, которая сейчас идет на Бродвее, рассказывает о приходе Путина к власти», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в пьесе рассказывается о пути Владимира Путина от службы в КГБ до должности президента России. Одним из главных героев является бизнесмен Борис Березовский. В сюжете также рассказывается о становлении миллиардера, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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