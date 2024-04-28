28 апреля 2024

В хостеле раскрыли, кем работал 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Сотрудник хостела: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
© Служба новостей «URA.RU»
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Джумохон Курбонов и его брат работали на стройке в Москве Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов его брат Сухроб работали на стройке в Москве. Об этом сообщили сотрудники хостела, где проживали Курбоновы.

«Строится все вокруг. Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо. Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — сообщил сотрудник хостела РИА Новости. Также собеседник заявил, что в хостеле, где проживают порядка трех тысяч человек, трудно запомнить всех в лицо и главная задача сотрудников — поселить мигрантов.

Ранее сообщалось, что двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов прибыл в Россию июле 2023 года. Уточнялось, что Курбонов проживал в комнате в десятью людьми. Суд арестовал его до 22 мая. Кроме того, арестованы еще 11 обвиняемых.

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Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов его брат Сухроб работали на стройке в Москве. Об этом сообщили сотрудники хостела, где проживали Курбоновы. «Строится все вокруг. Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо. Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — сообщил сотрудник хостела РИА Новости. Также собеседник заявил, что в хостеле, где проживают порядка трех тысяч человек, трудно запомнить всех в лицо и главная задача сотрудников — поселить мигрантов. Ранее сообщалось, что двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов прибыл в Россию июле 2023 года. Уточнялось, что Курбонов проживал в комнате в десятью людьми. Суд арестовал его до 22 мая. Кроме того, арестованы еще 11 обвиняемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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