В хостеле раскрыли, кем работал 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов его брат Сухроб работали на стройке в Москве. Об этом сообщили сотрудники хостела, где проживали Курбоновы.
«Строится все вокруг. Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо. Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — сообщил сотрудник хостела РИА Новости. Также собеседник заявил, что в хостеле, где проживают порядка трех тысяч человек, трудно запомнить всех в лицо и главная задача сотрудников — поселить мигрантов.
Ранее сообщалось, что двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов прибыл в Россию июле 2023 года. Уточнялось, что Курбонов проживал в комнате в десятью людьми. Суд арестовал его до 22 мая. Кроме того, арестованы еще 11 обвиняемых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.