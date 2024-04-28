В хостеле раскрыли, кем работал 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Сотрудник хостела: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке

29 апреля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Джумохон Курбонов и его брат работали на стройке в Москве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов его брат Сухроб работали на стройке в Москве. Об этом сообщили сотрудники хостела, где проживали Курбоновы. «Строится все вокруг. Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо. Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — сообщил сотрудник хостела РИА Новости. Также собеседник заявил, что в хостеле, где проживают порядка трех тысяч человек, трудно запомнить всех в лицо и главная задача сотрудников — поселить мигрантов. Ранее сообщалось, что двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов прибыл в Россию июле 2023 года. Уточнялось, что Курбонов проживал в комнате в десятью людьми. Суд арестовал его до 22 мая. Кроме того, арестованы еще 11 обвиняемых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов его брат Сухроб работали на стройке в Москве. Об этом сообщили сотрудники хостела, где проживали Курбоновы. «Строится все вокруг. Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо. Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — сообщил сотрудник хостела РИА Новости. Также собеседник заявил, что в хостеле, где проживают порядка трех тысяч человек, трудно запомнить всех в лицо и главная задача сотрудников — поселить мигрантов. Ранее сообщалось, что двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов прибыл в Россию июле 2023 года. Уточнялось, что Курбонов проживал в комнате в десятью людьми. Суд арестовал его до 22 мая. Кроме того, арестованы еще 11 обвиняемых.