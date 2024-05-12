Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
Еще один БПЛА сбит над Белгородской областью Фото:
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Средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа, предпринявший попытку атаки на объекты на территории России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел около 12:30 по московскому времени.

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Средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа, предпринявший попытку атаки на объекты на территории России. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел около 12:30 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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