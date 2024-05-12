Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

12 мая 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Еще один БПЛА сбит над Белгородской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа, предпринявший попытку атаки на объекты на территории России. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел около 12:30 по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа, предпринявший попытку атаки на объекты на территории России. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел около 12:30 по московскому времени.