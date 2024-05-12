Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Еще один БПЛА сбит над Белгородской областью
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Средства противовоздушной обороны России сбили украинский беспилотник самолетного типа, предпринявший попытку атаки на объекты на территории России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел около 12:30 по московскому времени.
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