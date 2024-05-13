Суд заменил реальный срок условным администратору канала «Кремлевский мамковед»

Мосгорсуд смягчил приговор администратору telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергею Садовову, заменив ему реальный срок тюремного заключения на условный. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Садовова С. С. и постановил приговор суда первой инстанции изменить, назначить осужденному наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.
Ранее Садовов был приговорен Хамовническим судом к 2,5 годам колонии за вымогательство у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко 800 тысяч рублей. Он признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.
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