Суд заменил реальный срок условным администратору канала «Кремлевский мамковед»

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Администратору telegram-канала "Кремлевский мамковед" дали 2,5 года условно
Администратору telegram-канала "Кремлевский мамковед" дали 2,5 года условно Фото:

Мосгорсуд смягчил приговор администратору telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергею Садовову, заменив ему реальный срок тюремного заключения на условный. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Садовова С. С. и постановил приговор суда первой инстанции изменить, назначить осужденному наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС.

Ранее Садовов был приговорен Хамовническим судом к 2,5 годам колонии за вымогательство у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко 800 тысяч рублей. Он признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.

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Мосгорсуд смягчил приговор администратору telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергею Садовову, заменив ему реальный срок тюремного заключения на условный. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Садовова С. С. и постановил приговор суда первой инстанции изменить, назначить осужденному наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Ранее Садовов был приговорен Хамовническим судом к 2,5 годам колонии за вымогательство у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко 800 тысяч рублей. Он признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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