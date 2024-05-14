Священник рассказал, что ни в коем случае нельзя делать на Радоницу

На Радоницу, день поминовения усопших, верующим следует сосредоточиться на молитве и церковных обрядах, а не на языческих традициях, таких как оставление еды на могилах. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
"На Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – "за упокой", — сказал протоиерей, передает РИА Новости. Он добавил, что можно также отправиться на кладбище и помолиться у могилы.
Священник добавил, что попытка накормить усопшего, то есть совершить трапезу с покойником — грех. По его словам, такие действия несут в себе языческие представления об общении с усопшим. Однако протоиерей уточнил, что перекусить у могилы можно, если это не носит ритуального характера и еда предназначена для живых. При этом поминки лучше проводить дома или в кафе после посещения кладбища.
Радоница, которую также называют Родительским днем, отмечается на девятый день после Пасхи. Ранее URA.RU писало, что принято ставить на стол в этот день, а также приводило молитвы, которые следует читать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.