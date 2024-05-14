Священник рассказал, что ни в коем случае нельзя делать на Радоницу

Протоиерей Первозванский: на Радоницу неуместно устраивать трапезу с покойником
© Служба новостей «URA.RU»
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На Радоницу уместно помолиться в храме или у могилы, рассказал протоиерей Максим Первозванский
На Радоницу уместно помолиться в храме или у могилы, рассказал протоиерей Максим Первозванский Фото:

На Радоницу, день поминовения усопших, верующим следует сосредоточиться на молитве и церковных обрядах, а не на языческих традициях, таких как оставление еды на могилах. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

"На Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – "за упокой", — сказал протоиерей, передает РИА Новости. Он добавил, что можно также отправиться на кладбище и помолиться у могилы. 

Священник добавил, что попытка накормить усопшего, то есть совершить трапезу с покойником — грех. По его словам, такие действия несут в себе языческие представления об общении с усопшим. Однако протоиерей уточнил, что перекусить у могилы можно, если это не носит ритуального характера и еда предназначена для живых. При этом поминки лучше проводить дома или в кафе после посещения кладбища.

Радоница, которую также называют Родительским днем, отмечается на девятый день после Пасхи. Ранее URA.RU писало, что принято ставить на стол в этот день, а также приводило молитвы, которые следует читать. 

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На Радоницу, день поминовения усопших, верующим следует сосредоточиться на молитве и церковных обрядах, а не на языческих традициях, таких как оставление еды на могилах. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. "На Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – "за упокой", — сказал протоиерей, передает РИА Новости. Он добавил, что можно также отправиться на кладбище и помолиться у могилы.  Священник добавил, что попытка накормить усопшего, то есть совершить трапезу с покойником — грех. По его словам, такие действия несут в себе языческие представления об общении с усопшим. Однако протоиерей уточнил, что перекусить у могилы можно, если это не носит ритуального характера и еда предназначена для живых. При этом поминки лучше проводить дома или в кафе после посещения кладбища. Радоница, которую также называют Родительским днем, отмечается на девятый день после Пасхи. Ранее URA.RU писало, что принято ставить на стол в этот день, а также приводило молитвы, которые следует читать. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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