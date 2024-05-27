27 мая 2024

В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра

Депутат Водолацкий: Часов Яр будет освобожден в ближайшее время
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ превратили дома и улицы в Часовом Яре в укрепрайоны Фото:
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Часов Яр будет полностью освобожден в ближайшее время. На данный момент идут бои за южную часть города, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

«За южную сторону, за Часов Яр идут бои, но мы освобождаем. Мы бережем наших бойцов, чтобы было меньше потерь с нашей стороны. Думаю, что в ближайшее время город будет полностью освобожден», — заявил Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что каждый дом и переулок в населенном пункте были превращены в укрепрайоны. «Часов Яр для них (ВСУ — прим. ред. URA.RU) — важный стратегический элемент, так как рядом проходящие дороги — это снабжение подразделений и наемников. С освобождением города у них перерезается большое количество линий по поставке ротации, техники и вооружений», — рассказал Водолацкий.

ВСУ становится все сложнее удерживать Часов Яр из-за отсутствия достаточного количества артиллерии и войск. Украинские солдаты все чаще полагаются на беспилотники, чтобы сбрасывать припасы и взрывчатку для удержания города. Виктор Водолацкий отмечал, что в Часовом Яре находятся одни из элитных подразделений спецназа Украины, которые сдаются в плен только в самый последний момент.

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Часов Яр будет полностью освобожден в ближайшее время. На данный момент идут бои за южную часть города, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. «За южную сторону, за Часов Яр идут бои, но мы освобождаем. Мы бережем наших бойцов, чтобы было меньше потерь с нашей стороны. Думаю, что в ближайшее время город будет полностью освобожден», — заявил Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости. Депутат отметил, что каждый дом и переулок в населенном пункте были превращены в укрепрайоны. «Часов Яр для них (ВСУ — прим. ред. URA.RU) — важный стратегический элемент, так как рядом проходящие дороги — это снабжение подразделений и наемников. С освобождением города у них перерезается большое количество линий по поставке ротации, техники и вооружений», — рассказал Водолацкий. ВСУ становится все сложнее удерживать Часов Яр из-за отсутствия достаточного количества артиллерии и войск. Украинские солдаты все чаще полагаются на беспилотники, чтобы сбрасывать припасы и взрывчатку для удержания города. Виктор Водолацкий отмечал, что в Часовом Яре находятся одни из элитных подразделений спецназа Украины, которые сдаются в плен только в самый последний момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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