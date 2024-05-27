В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра

Депутат Водолацкий: Часов Яр будет освобожден в ближайшее время

28 мая 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

ВСУ превратили дома и улицы в Часовом Яре в укрепрайоны Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часов Яр будет полностью освобожден в ближайшее время. На данный момент идут бои за южную часть города, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. «За южную сторону, за Часов Яр идут бои, но мы освобождаем. Мы бережем наших бойцов, чтобы было меньше потерь с нашей стороны. Думаю, что в ближайшее время город будет полностью освобожден», — заявил Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости. Депутат отметил, что каждый дом и переулок в населенном пункте были превращены в укрепрайоны. «Часов Яр для них (ВСУ — прим. ред. URA.RU) — важный стратегический элемент, так как рядом проходящие дороги — это снабжение подразделений и наемников. С освобождением города у них перерезается большое количество линий по поставке ротации, техники и вооружений», — рассказал Водолацкий. ВСУ становится все сложнее удерживать Часов Яр из-за отсутствия достаточного количества артиллерии и войск. Украинские солдаты все чаще полагаются на беспилотники, чтобы сбрасывать припасы и взрывчатку для удержания города. Виктор Водолацкий отмечал, что в Часовом Яре находятся одни из элитных подразделений спецназа Украины, которые сдаются в плен только в самый последний момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часов Яр будет полностью освобожден в ближайшее время. На данный момент идут бои за южную часть города, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. «За южную сторону, за Часов Яр идут бои, но мы освобождаем. Мы бережем наших бойцов, чтобы было меньше потерь с нашей стороны. Думаю, что в ближайшее время город будет полностью освобожден», — заявил Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости. Депутат отметил, что каждый дом и переулок в населенном пункте были превращены в укрепрайоны. «Часов Яр для них (ВСУ — прим. ред. URA.RU) — важный стратегический элемент, так как рядом проходящие дороги — это снабжение подразделений и наемников. С освобождением города у них перерезается большое количество линий по поставке ротации, техники и вооружений», — рассказал Водолацкий. ВСУ становится все сложнее удерживать Часов Яр из-за отсутствия достаточного количества артиллерии и войск. Украинские солдаты все чаще полагаются на беспилотники, чтобы сбрасывать припасы и взрывчатку для удержания города. Виктор Водолацкий отмечал, что в Часовом Яре находятся одни из элитных подразделений спецназа Украины, которые сдаются в плен только в самый последний момент.