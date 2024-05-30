Сколько нужно времени тюменцам, югорчанам и ямальцам, чтобы накопить на квартиру

Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области могут накопить на квартиру за пять лет

30 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Жители трех регионов могут накопить себе на квартиру за 4-7 млн рублей в среднем за пять лет Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Тюменской области, ХМАО и ЯНАО необходимо от четырех до пяти лет, чтобы накопить на квартиру стоимостью в 4-7 миллионов рублей. Об этом сообщили исследователи «Мира квартир». «Около четырех-пяти лет понадобится жителям Чукотки, Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, Сахалинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО и Еврейской автономной области. В большинстве этих регионов квартиру можно купить за 4-7 миллионов рублей, а зарплаты на севере высокие», — слова экспертов передают РИА Новости. Отмечено, что были изучены средние цены на вторичное жилье и зарплаты в 85 субъектах РФ. В Тюмени объем предложения на рынке вторичной недвижимости увеличился на 11%. Кроме того, в городах ЯНАО было зафиксировано увеличение стоимости такого вида жилья. Как сообщили URA.RU аналитики сервиса «Авито Недвижимость», за месяц в Салехарде цена квадратного метра выросла на 4,2%. По данным сервиса, в ХМАО за год средняя стоимость квадратного метра выросла на 13%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Тюменской области, ХМАО и ЯНАО необходимо от четырех до пяти лет, чтобы накопить на квартиру стоимостью в 4-7 миллионов рублей. Об этом сообщили исследователи «Мира квартир». «Около четырех-пяти лет понадобится жителям Чукотки, Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, Сахалинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО и Еврейской автономной области. В большинстве этих регионов квартиру можно купить за 4-7 миллионов рублей, а зарплаты на севере высокие», — слова экспертов передают РИА Новости. Отмечено, что были изучены средние цены на вторичное жилье и зарплаты в 85 субъектах РФ. В Тюмени объем предложения на рынке вторичной недвижимости увеличился на 11%. Кроме того, в городах ЯНАО было зафиксировано увеличение стоимости такого вида жилья. Как сообщили URA.RU аналитики сервиса «Авито Недвижимость», за месяц в Салехарде цена квадратного метра выросла на 4,2%. По данным сервиса, в ХМАО за год средняя стоимость квадратного метра выросла на 13%.