Зеленский дал неожиданный приказ в отношении Байдена и Си Цзиньпина

FT: Зеленский приказал своим подчиненным критиковать Байдена и Си Цзиньпина

30 мая 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Зеленского разозлил отказ Байдена присутствовать на саммите Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился критиковать президента США Джо Байдена и главу Китая Си Цзиньпина за их отказ участвовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на памятку, опубликованную офисом Зеленского для чиновников и депутатов. «Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите», — говорится в статье Financial Times . Издание ссылается на документ. Действия Зеленского вызвали беспокойство среди членов украинского правительства, которые опасаются, что это может навредить отношениям с США. Они считают, что критика в адрес основного союзника может быть контрпродуктивной. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден не сможет присутствовать на конференции. В это время он должен быть в Калифорнии для участия в акции по сбору средств на предвыборную кампанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился критиковать президента США Джо Байдена и главу Китая Си Цзиньпина за их отказ участвовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на памятку, опубликованную офисом Зеленского для чиновников и депутатов. «Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите», — говорится в статье Financial Times. Издание ссылается на документ. Действия Зеленского вызвали беспокойство среди членов украинского правительства, которые опасаются, что это может навредить отношениям с США. Они считают, что критика в адрес основного союзника может быть контрпродуктивной. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден не сможет присутствовать на конференции. В это время он должен быть в Калифорнии для участия в акции по сбору средств на предвыборную кампанию.