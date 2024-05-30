Зеленский дал неожиданный приказ в отношении Байдена и Си Цзиньпина

FT: Зеленский приказал своим подчиненным критиковать Байдена и Си Цзиньпина
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленского разозлил отказ Байдена присутствовать на саммите Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился критиковать президента США Джо Байдена и главу Китая Си Цзиньпина за их отказ участвовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на памятку, опубликованную офисом Зеленского для чиновников и депутатов.

«Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите», — говорится в статье Financial Times. Издание ссылается на документ.

Действия Зеленского вызвали беспокойство среди членов украинского правительства, которые опасаются, что это может навредить отношениям с США. Они считают, что критика в адрес основного союзника может быть контрпродуктивной.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден не сможет присутствовать на конференции. В это время он должен быть в Калифорнии для участия в акции по сбору средств на предвыборную кампанию.

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Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился критиковать президента США Джо Байдена и главу Китая Си Цзиньпина за их отказ участвовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на памятку, опубликованную офисом Зеленского для чиновников и депутатов. «Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, в которой им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите», — говорится в статье Financial Times. Издание ссылается на документ. Действия Зеленского вызвали беспокойство среди членов украинского правительства, которые опасаются, что это может навредить отношениям с США. Они считают, что критика в адрес основного союзника может быть контрпродуктивной. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден не сможет присутствовать на конференции. В это время он должен быть в Калифорнии для участия в акции по сбору средств на предвыборную кампанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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