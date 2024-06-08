Львова-Белова: некоторые воссоединившиеся на Украине семьи не держат связь с РФ

Несмотря на усилия по воссоединению семей, разлученных в результате конфликта на Украине, некоторые отказываются поддерживать связи с Россией. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Мы понимаем, что часть семей, которые возвращаются на Украину, оказываются под давлением властей, и их высказывания в адрес России далеко не комплементарные, никаких отношений они поддерживать не хотят», — передает слова Львовой-Беловой РИА Новости. Детский омбудсмен добавила, что международный посредник, — государство Катар — помогает России и Украине в вопросах документооборота и координации при воссоединении семей. Катарские партнеры также организовали реабилитационный отдых для воссоединенных семей, что позволило убедиться в благополучии детей.
Омбудсмен подчеркнула, что катарские партнеры помогают отследить, что у детей все в порядке. Совсем недавно Катар организовал реабилитационный отдых для семей, как украинских, так и российских. Это позволило еще раз убедиться, что воссоединения были абсолютно правильными и что у детей все благополучно в настоящем, заключила Львова-Белова.
Россия в сентябре 2023 года вернула в родную семью 9-летнего мальчика, который до начала спецоперации попал в детский дом в Херсонской области. Этому способствовало воссоединение Херсонщины с Россией. Об этом подробно рассказывалось в материале URA.RU.
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