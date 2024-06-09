Киев создаст коалицию с Западом для атак на РФ в инфопространстве

Украина планирует формирование коалиции с западными странами для информационной борьбы против России. Инициативу озвучила Ольга Герасимюк, руководитель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.
«Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — подчеркнула Герасимюк во время национального телемарафона, обвинив Россию в информационных атаках.
Герасимюк утверждает, что действия России, включая якобы вмешательство в украинский теле- и радиоэфир, были подтверждены европейскими странами. По ее словам, западные страны теперь готовы объединиться для противодействия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. По его словам, некоторые партнеры уже дали свое согласие.
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