Киев создаст коалицию с Западом для атак на РФ в инфопространстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украина,  stock
Украина обвинила Россию в информационных атаках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует формирование коалиции с западными странами для информационной борьбы против России. Инициативу озвучила Ольга Герасимюк, руководитель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — подчеркнула Герасимюк во время национального телемарафона, обвинив Россию в информационных атаках.

Герасимюк утверждает, что действия России, включая якобы вмешательство в украинский теле- и радиоэфир, были подтверждены европейскими странами. По ее словам, западные страны теперь готовы объединиться для противодействия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. По его словам, некоторые партнеры уже дали свое согласие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина планирует формирование коалиции с западными странами для информационной борьбы против России. Инициативу озвучила Ольга Герасимюк, руководитель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. «Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — подчеркнула Герасимюк во время национального телемарафона, обвинив Россию в информационных атаках. Герасимюк утверждает, что действия России, включая якобы вмешательство в украинский теле- и радиоэфир, были подтверждены европейскими странами. По ее словам, западные страны теперь готовы объединиться для противодействия. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. По его словам, некоторые партнеры уже дали свое согласие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...