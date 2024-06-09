Киев создаст коалицию с Западом для атак на РФ в инфопространстве

09 июня 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Украина обвинила Россию в информационных атаках Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует формирование коалиции с западными странами для информационной борьбы против России. Инициативу озвучила Ольга Герасимюк, руководитель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. «Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — подчеркнула Герасимюк во время национального телемарафона, обвинив Россию в информационных атаках. Герасимюк утверждает, что действия России, включая якобы вмешательство в украинский теле- и радиоэфир, были подтверждены европейскими странами. По ее словам, западные страны теперь готовы объединиться для противодействия. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. По его словам, некоторые партнеры уже дали свое согласие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина планирует формирование коалиции с западными странами для информационной борьбы против России. Инициативу озвучила Ольга Герасимюк, руководитель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. «Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — подчеркнула Герасимюк во время национального телемарафона, обвинив Россию в информационных атаках. Герасимюк утверждает, что действия России, включая якобы вмешательство в украинский теле- и радиоэфир, были подтверждены европейскими странами. По ее словам, западные страны теперь готовы объединиться для противодействия. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. По его словам, некоторые партнеры уже дали свое согласие.