Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни

01 июля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Информация о назначении озвучена 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым секретарем Совета Безопасности Чеченской республики (ЧР) назначен племянник Рамзана Кадыров Хамсат. Об этом сообщил сам Кадыров. «На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой ПЛЕМЯННИК Хамзат Кадыров», — говорится в telegram-канале Рамзана Кадырова. Решение было принято 1 июля на совещании в Грозном. Хамзат Кадыров имеет богатый опыт работы на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями, уверен глава ЧР. Ранее Адам Кадыров, 16-летний сын главы ЧР, был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. В ноябре 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат в 2021 году в возрасте 22-лет назначена министром культуры республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым секретарем Совета Безопасности Чеченской республики (ЧР) назначен племянник Рамзана Кадыров Хамсат. Об этом сообщил сам Кадыров. «На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой ПЛЕМЯННИК Хамзат Кадыров», — говорится в telegram-канале Рамзана Кадырова. Решение было принято 1 июля на совещании в Грозном. Хамзат Кадыров имеет богатый опыт работы на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями, уверен глава ЧР. Ранее Адам Кадыров, 16-летний сын главы ЧР, был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. В ноябре 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат в 2021 году в возрасте 22-лет назначена министром культуры республики.