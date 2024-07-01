01 июля 2024

Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, должность, кресло, назначение
Информация о назначении озвучена 1 июля Фото:

Новым секретарем Совета Безопасности Чеченской республики (ЧР) назначен племянник Рамзана Кадыров Хамсат. Об этом сообщил сам Кадыров.

«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой ПЛЕМЯННИК Хамзат Кадыров», — говорится в telegram-канале Рамзана Кадырова. Решение было принято 1 июля на совещании в Грозном. Хамзат Кадыров имеет богатый опыт работы на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями, уверен глава ЧР.

Ранее Адам Кадыров, 16-летний сын главы ЧР, был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. В ноябре 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат в 2021 году в возрасте 22-лет назначена министром культуры республики.

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Новым секретарем Совета Безопасности Чеченской республики (ЧР) назначен племянник Рамзана Кадыров Хамсат. Об этом сообщил сам Кадыров. «На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой ПЛЕМЯННИК Хамзат Кадыров», — говорится в telegram-канале Рамзана Кадырова. Решение было принято 1 июля на совещании в Грозном. Хамзат Кадыров имеет богатый опыт работы на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями, уверен глава ЧР. Ранее Адам Кадыров, 16-летний сын главы ЧР, был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. В ноябре 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат в 2021 году в возрасте 22-лет назначена министром культуры республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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