WP: США пытались перенести визит Моди в Россию из-за саммита НАТО

Соединенные Штаты пытались повлиять на график визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, стремясь избежать его совпадения с саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники.
«Встреча в Москве состоялась, несмотря на опасения, высказанные в Нью-Дели несколькими высокопоставленными чиновниками администрации [США] в начале этого месяца. Относительно того, что выбранное время [визита] осложнит „видение“ для Вашингтона», — передает газета The Washington Post.
Визит премьер-министра Индии в Россию прошел 8-9 июля и включал неформальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Также в контексте визита прошло посещение выставки «Россия» и переговоры на высоком уровне.
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