11 июля 2024

WP: США пытались перенести визит Моди в Россию из-за саммита НАТО

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Встреча Моди и Путина прошла вопреки попыткам США помешать этому
Встреча Моди и Путина прошла вопреки попыткам США помешать этому Фото:

Соединенные Штаты пытались повлиять на график визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, стремясь избежать его совпадения с саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

«Встреча в Москве состоялась, несмотря на опасения, высказанные в Нью-Дели несколькими высокопоставленными чиновниками администрации [США] в начале этого месяца. Относительно того, что выбранное время [визита] осложнит „видение“ для Вашингтона», — передает газета The Washington Post.

Визит премьер-министра Индии в Россию прошел 8-9 июля и включал неформальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Также в контексте визита прошло посещение выставки «Россия» и переговоры на высоком уровне.

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Соединенные Штаты пытались повлиять на график визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, стремясь избежать его совпадения с саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники. «Встреча в Москве состоялась, несмотря на опасения, высказанные в Нью-Дели несколькими высокопоставленными чиновниками администрации [США] в начале этого месяца. Относительно того, что выбранное время [визита] осложнит „видение“ для Вашингтона», — передает газета The Washington Post. Визит премьер-министра Индии в Россию прошел 8-9 июля и включал неформальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Также в контексте визита прошло посещение выставки «Россия» и переговоры на высоком уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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