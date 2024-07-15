Mash: в Подмосковье расстреляли четырех человек на парковке ТЦ

15 июля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Драка на парковке торгового центра закончилась тем, что одному мужчине выстрелили в лицо Фото: Александр Мамаев © URA.RU Во время массовой драке в торговом центре деревни Марусино (городской округ Люберцы) из травматического пистолета были расстреляны четверо людей. Об этом сообщили telegram-каналы. «В деревне Марусино в районе подмосковных Люберец <…> Все произошло на парковке торгового центра <…> В кулачных боях участвовало 40 мужчин <…> Одному выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения еще у троих», — передали в telegram-канале Mash. Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается. По данным канала, причиной конфликта стало замечание за хамское общение с продавщицей. Одной стороной конфликта являлись приезжие, другой — местные. Стрелки скрылись до прибытия полиции, сотрудники устанавливают их личности по камерам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время массовой драке в торговом центре деревни Марусино (городской округ Люберцы) из травматического пистолета были расстреляны четверо людей. Об этом сообщили telegram-каналы. «В деревне Марусино в районе подмосковных Люберец <…> Все произошло на парковке торгового центра <…> В кулачных боях участвовало 40 мужчин <…> Одному выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения еще у троих», — передали в telegram-канале Mash. Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается. По данным канала, причиной конфликта стало замечание за хамское общение с продавщицей. Одной стороной конфликта являлись приезжие, другой — местные. Стрелки скрылись до прибытия полиции, сотрудники устанавливают их личности по камерам.