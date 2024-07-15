Mash: в Подмосковье расстреляли четырех человек на парковке ТЦ

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Подземный паркинг у Центрального стадиона под улицей Татищева в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Екатеринбург, подземный паркинг, парковка, гараж, стоянка
Драка на парковке торгового центра закончилась тем, что одному мужчине выстрелили в лицо Фото:

Во время массовой драке в торговом центре деревни Марусино (городской округ Люберцы) из травматического пистолета были расстреляны четверо людей. Об этом сообщили telegram-каналы.

«В деревне Марусино в районе подмосковных Люберец <…> Все произошло на парковке торгового центра <…> В кулачных боях участвовало 40 мужчин <…> Одному выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения еще у троих», — передали в telegram-канале Mash.

Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается.

По данным канала, причиной конфликта стало замечание за хамское общение с продавщицей. Одной стороной конфликта являлись приезжие, другой — местные. Стрелки скрылись до прибытия полиции, сотрудники устанавливают их личности по камерам.

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Во время массовой драке в торговом центре деревни Марусино (городской округ Люберцы) из травматического пистолета были расстреляны четверо людей. Об этом сообщили telegram-каналы. «В деревне Марусино в районе подмосковных Люберец <…> Все произошло на парковке торгового центра <…> В кулачных боях участвовало 40 мужчин <…> Одному выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения еще у троих», — передали в telegram-канале Mash. Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается. По данным канала, причиной конфликта стало замечание за хамское общение с продавщицей. Одной стороной конфликта являлись приезжие, другой — местные. Стрелки скрылись до прибытия полиции, сотрудники устанавливают их личности по камерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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