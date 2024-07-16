Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма

16 июля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Сергей Карякин (на фото) станет сенатором от Крыма, сообщил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шахматист Сергей Карякин и Герой России, участвовавший в СВО Юрий Нимченко будут представлять Совет Федерации от Республики Крым. Они придут на место Ольги Ковитиди и Сергея Цекова. «Герой России Юрий Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти республики Крым в Совете Федерации <…> Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с прессой. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Цеков и Ковитиди могут покинуть посты в сентябре. Оба сенатора представляет Крымскую Республику с 2014 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шахматист Сергей Карякин и Герой России, участвовавший в СВО Юрий Нимченко будут представлять Совет Федерации от Республики Крым. Они придут на место Ольги Ковитиди и Сергея Цекова. «Герой России Юрий Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти республики Крым в Совете Федерации <…> Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с прессой. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Цеков и Ковитиди могут покинуть посты в сентябре. Оба сенатора представляет Крымскую Республику с 2014 года.