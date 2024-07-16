Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма

Шахматист Сергей Карякин и Герой России, участвовавший в СВО Юрий Нимченко будут представлять Совет Федерации от Республики Крым. Они придут на место Ольги Ковитиди и Сергея Цекова.
«Герой России Юрий Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти республики Крым в Совете Федерации <…> Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время общения с прессой. Его слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Цеков и Ковитиди могут покинуть посты в сентябре. Оба сенатора представляет Крымскую Республику с 2014 года.
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