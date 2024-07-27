«Страна»: мобилизованные сбежали из микроавтобуса военкомата на Украине

Несколько мобилизованных граждан Украины сбежали из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК) (так называют военкомат на Украине — прим. URA.RU). Они осуществили свой план во время остановки транспорта на заправке, открыв задание двери, сообщает украинское издание «Страна».
«Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК, когда он остановился на заправке», — пишет украинское издание в своем telegram-канале. Мобилизованные покинули транспорт, открыв задние двери. Спустя время водитель и сопровождающий обнаружили отсутствие мужчин.
Ранее другой украинец, чтобы избежать мобилизации, хотел попасть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Однако его задержали сотрудники Госпогранслужбы, передает 360.ru.
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