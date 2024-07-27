«Страна»: мобилизованные сбежали из микроавтобуса военкомата на Украине

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Группа украинских мобилизованных граждан сбежала из автобуса по пути в военкомат
Группа украинских мобилизованных граждан сбежала из автобуса по пути в военкомат Фото:

Несколько мобилизованных граждан Украины сбежали из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК) (так называют военкомат на Украине — прим. URA.RU). Они осуществили свой план во время остановки транспорта на заправке, открыв задание двери, сообщает украинское издание «Страна».

«Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК, когда он остановился на заправке», — пишет украинское издание в своем telegram-канале. Мобилизованные покинули транспорт, открыв задние двери. Спустя время водитель и сопровождающий обнаружили отсутствие мужчин. 

Ранее другой украинец, чтобы избежать мобилизации, хотел попасть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Однако его задержали сотрудники Госпогранслужбы, передает 360.ru. 

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Несколько мобилизованных граждан Украины сбежали из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК) (так называют военкомат на Украине — прим. URA.RU). Они осуществили свой план во время остановки транспорта на заправке, открыв задание двери, сообщает украинское издание «Страна». «Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК, когда он остановился на заправке», — пишет украинское издание в своем telegram-канале. Мобилизованные покинули транспорт, открыв задние двери. Спустя время водитель и сопровождающий обнаружили отсутствие мужчин.  Ранее другой украинец, чтобы избежать мобилизации, хотел попасть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Однако его задержали сотрудники Госпогранслужбы, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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