Стало известно, сколько стоит забеременеть от Павла Дурова

Биоматериал Павла Дурова для процедуры ЭКО стоит 20 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Биоматериал Дурова для процедуры ЭКО стоит 20 тысяч рублей, пишет издание
Биоматериал Дурова для процедуры ЭКО стоит 20 тысяч рублей, пишет издание Фото:

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что является отцом свыше 100 биологических детей, потому что он сдавал сперму в клинике. В связи с этим журналисты выяснили цену на проведение процедуры ЭКО с биоматериалом Дурова — она составила 20 тысяч рублей. 

«Несмотря на огромный спрос, цена на особо ценный материал миллиардера для ЭКО не подскочила — он по-прежнему стоит каких-то 20 тысяч рублей», — пишет портал Super.ru. Уточнятся, что число желающих забеременеть с помощью биоматериала Дурова повысилось на 460%. Однако, отмечается, что его перепродажа запрещена по инициативе основателя Telegram. 

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил, что Павлу Дурову нужно жениться и создать многодетную семью. По его мнению, так создателю Telegram будет, кому оставить все заработанные деньги после смерти, передает «Национальная служба новостей». 

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Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что является отцом свыше 100 биологических детей, потому что он сдавал сперму в клинике. В связи с этим журналисты выяснили цену на проведение процедуры ЭКО с биоматериалом Дурова — она составила 20 тысяч рублей.  «Несмотря на огромный спрос, цена на особо ценный материал миллиардера для ЭКО не подскочила — он по-прежнему стоит каких-то 20 тысяч рублей», — пишет портал Super.ru. Уточнятся, что число желающих забеременеть с помощью биоматериала Дурова повысилось на 460%. Однако, отмечается, что его перепродажа запрещена по инициативе основателя Telegram.  Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил, что Павлу Дурову нужно жениться и создать многодетную семью. По его мнению, так создателю Telegram будет, кому оставить все заработанные деньги после смерти, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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