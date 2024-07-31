Стало известно, сколько стоит забеременеть от Павла Дурова

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что является отцом свыше 100 биологических детей, потому что он сдавал сперму в клинике. В связи с этим журналисты выяснили цену на проведение процедуры ЭКО с биоматериалом Дурова — она составила 20 тысяч рублей.
«Несмотря на огромный спрос, цена на особо ценный материал миллиардера для ЭКО не подскочила — он по-прежнему стоит каких-то 20 тысяч рублей», — пишет портал Super.ru. Уточнятся, что число желающих забеременеть с помощью биоматериала Дурова повысилось на 460%. Однако, отмечается, что его перепродажа запрещена по инициативе основателя Telegram.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил, что Павлу Дурову нужно жениться и создать многодетную семью. По его мнению, так создателю Telegram будет, кому оставить все заработанные деньги после смерти, передает «Национальная служба новостей».
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