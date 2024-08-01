МО РФ будет признано потерпевшей стороной по делу о хищениях «Военторгом»

01 августа 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Руководство Минобороны РФ может потребовать возмещение ущерба из-за хищений в АО «Военторг» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Министерство обороны России признают потерпевшей стороной по делу о хищениях в АО «Военторг» при исполнении госконтрактов. В ходе расследования уголовного дела министерство сможет предъявить иск на возмещение ущерба. Новость по теме Главу «Военторга» задержали из-за хищений у Минобороны: что известно о деле «В рамках расследования уголовного дела о хищениях „Военторгом“ при исполнении госконтрактов по поставке армейских несессеров Минобороны будет признано потерпевшей стороной», — сообщил источник в правоохранительных органах, информацию передает ТАСС. Отмечается, что министерство также сможет требовать возмещения ущерба на сумму более 400 млн рублей. Ранее МВД России сообщило о задержании руководителя АО «Военторг» и бенефициара связанных с ним организаций в рамках дела о хищениях при заключении государственных контрактов, пишет деловое издание «Взгляд». Обоим фигурантам предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ, которая касается мошенничества в крупном размере. Задержанным лицам может грозить до 10 лет лишения свободы в случае доказательства их вины, передает RT. Правоохранительные органы также сообщили о намерении проверить причастность к хищениям бывшего заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова. Генерал уже находится под стражей по обвинению в растрате в особо крупном размере, связанной с хищениями на сумму 400 млн рублей в «Военторг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны России признают потерпевшей стороной по делу о хищениях в АО «Военторг» при исполнении госконтрактов. В ходе расследования уголовного дела министерство сможет предъявить иск на возмещение ущерба. «В рамках расследования уголовного дела о хищениях „Военторгом“ при исполнении госконтрактов по поставке армейских несессеров Минобороны будет признано потерпевшей стороной», — сообщил источник в правоохранительных органах, информацию передает ТАСС. Отмечается, что министерство также сможет требовать возмещения ущерба на сумму более 400 млн рублей. Ранее МВД России сообщило о задержании руководителя АО «Военторг» и бенефициара связанных с ним организаций в рамках дела о хищениях при заключении государственных контрактов, пишет деловое издание «Взгляд». Обоим фигурантам предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ, которая касается мошенничества в крупном размере. Задержанным лицам может грозить до 10 лет лишения свободы в случае доказательства их вины, передает RT. Правоохранительные органы также сообщили о намерении проверить причастность к хищениям бывшего заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова. Генерал уже находится под стражей по обвинению в растрате в особо крупном размере, связанной с хищениями на сумму 400 млн рублей в «Военторг».