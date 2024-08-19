В Одессе прохожая устроила истерику уличному музыканту из-за песен Цоя

20 августа 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

В Одессе прохожая запретила уличному музыканту петь песни Цоя на русском языке Фото: Владимир Андреев © URA.RU На одной из центральных улиц Одессы, Дерибасовской, произошел конфликт между прохожей и уличным музыкантом из-за исполнения песен на русском языке. Происшествие получило освещение в СМИ, в частности, на портале «Страна.ua». «Я вам не разрешаю петь русские песни», — заявила девушка музыканту. В ответ молодой человек объяснил, что он исполняет песни украинских артистов на русском языке. Он упомянул музыканта Виктора Цоя как гражданина Советского Союза, не ограничившего свое творчество одним языком. По информации издания, инициатором конфликта оказалась блогерша Юлия Караваджак. Она ранее уже выступала против использования русского языка на публичных мероприятиях в Одессе. До этого одесситки поскандалили на пляже из-за песен «Ласкового мая». Одна из украинок потребовала выключить российскую музыку. Другие отдыхающие на пляже возразили ей, а одна из женщин посоветовала почитать законы в которых нет запрета на прослушивание песен на русском языке, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одной из центральных улиц Одессы, Дерибасовской, произошел конфликт между прохожей и уличным музыкантом из-за исполнения песен на русском языке. Происшествие получило освещение в СМИ, в частности, на портале «Страна.ua». «Я вам не разрешаю петь русские песни», — заявила девушка музыканту. В ответ молодой человек объяснил, что он исполняет песни украинских артистов на русском языке. Он упомянул музыканта Виктора Цоя как гражданина Советского Союза, не ограничившего свое творчество одним языком. По информации издания, инициатором конфликта оказалась блогерша Юлия Караваджак. Она ранее уже выступала против использования русского языка на публичных мероприятиях в Одессе. До этого одесситки поскандалили на пляже из-за песен «Ласкового мая». Одна из украинок потребовала выключить российскую музыку. Другие отдыхающие на пляже возразили ей, а одна из женщин посоветовала почитать законы в которых нет запрета на прослушивание песен на русском языке, сообщает телеканал 360.