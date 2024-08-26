Трамп: администрация Байдена отдала Украине последние боеприпасы США

26 августа 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Без помощи Запада Украина потерпела бы поражение «в первую же неделю», заявил Трамп (архивное фото) Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена оставила военных страны без боеприпасов, направив их на Украину. Об этом заявил претендент на высший государственный пост Дональд Трамп. «У нас опять нет боеприпасов, потому что эти ребята (действующие власти США — прим. URA.RU) отдали их Украине. Они направили огромное количество ракет, снарядов», — сказал Трамп в интервью экс-спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале Shawn Ryan Show . Без помощи со стороны Запада Украина потерпела бы поражение «в первую же неделю», добавил Трамп. Трамп ранее назвал глупостью слова президента страны Джо Байдена о принятии Украины в НАТО. Он связал эту идею нынешнего президента с его низким уровнем IQ. Также Трамп припугнул мир ядерной войной в случае победы вице-президент США Камалы Харрис. Он заверил, что в случае своей победы она спровоцирует третью мировую войну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена оставила военных страны без боеприпасов, направив их на Украину. Об этом заявил претендент на высший государственный пост Дональд Трамп. «У нас опять нет боеприпасов, потому что эти ребята (действующие власти США — прим. URA.RU) отдали их Украине. Они направили огромное количество ракет, снарядов», — сказал Трамп в интервью экс-спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале Shawn Ryan Show. Без помощи со стороны Запада Украина потерпела бы поражение «в первую же неделю», добавил Трамп. Трамп ранее назвал глупостью слова президента страны Джо Байдена о принятии Украины в НАТО. Он связал эту идею нынешнего президента с его низким уровнем IQ. Также Трамп припугнул мир ядерной войной в случае победы вице-президент США Камалы Харрис. Он заверил, что в случае своей победы она спровоцирует третью мировую войну.