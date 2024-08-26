26 августа 2024

Трамп: администрация Байдена отдала Украине последние боеприпасы США

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Без помощи Запада Украина потерпела бы поражение «в первую же неделю», заявил Трамп (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена оставила военных страны без боеприпасов, направив их на Украину. Об этом заявил претендент на высший государственный пост Дональд Трамп.

«У нас опять нет боеприпасов, потому что эти ребята (действующие власти США — прим. URA.RU) отдали их Украине. Они направили огромное количество ракет, снарядов», — сказал Трамп в интервью экс-спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале Shawn Ryan Show. Без помощи со стороны Запада Украина потерпела бы поражение «в первую же неделю», добавил Трамп.

Трамп ранее назвал глупостью слова президента страны Джо Байдена о принятии Украины в НАТО. Он связал эту идею нынешнего президента с его низким уровнем IQ. Также Трамп припугнул мир ядерной войной в случае победы вице-президент США Камалы Харрис. Он заверил, что в случае своей победы она спровоцирует третью мировую войну.

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Администрация президента США Джо Байдена оставила военных страны без боеприпасов, направив их на Украину. Об этом заявил претендент на высший государственный пост Дональд Трамп. «У нас опять нет боеприпасов, потому что эти ребята (действующие власти США — прим. URA.RU) отдали их Украине. Они направили огромное количество ракет, снарядов», — сказал Трамп в интервью экс-спецназовцу ВМС США Шону Райану. Видео беседы опубликовано на YouTube-канале Shawn Ryan Show. Без помощи со стороны Запада Украина потерпела бы поражение «в первую же неделю», добавил Трамп. Трамп ранее назвал глупостью слова президента страны Джо Байдена о принятии Украины в НАТО. Он связал эту идею нынешнего президента с его низким уровнем IQ. Также Трамп припугнул мир ядерной войной в случае победы вице-президент США Камалы Харрис. Он заверил, что в случае своей победы она спровоцирует третью мировую войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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