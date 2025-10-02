Путин: если бы Трамп был у власти, то конфликта на Украине удалось бы избежать

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин согласился со словами Трампа про конфликт на Украине
Путин согласился со словами Трампа про конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Военного конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Дональд Трамп был у власти в США в 2022 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Трамп говорил: если бы я был тогда у власти, этого конфликта не случилось бы. Я с этим согласен», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В настоящее время президент РФ принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Традиционная ежегодная встреча клуба проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Основной темой форума в этом году стала «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военного конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Дональд Трамп был у власти в США в 2022 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». «Трамп говорил: если бы я был тогда у власти, этого конфликта не случилось бы. Я с этим согласен», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В настоящее время президент РФ принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Традиционная ежегодная встреча клуба проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Основной темой форума в этом году стала «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...