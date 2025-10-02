Путин: если бы Трамп был у власти, то конфликта на Украине удалось бы избежать

Военного конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Дональд Трамп был у власти в США в 2022 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Трамп говорил: если бы я был тогда у власти, этого конфликта не случилось бы. Я с этим согласен», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В настоящее время президент РФ принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Традиционная ежегодная встреча клуба проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Основной темой форума в этом году стала «Полицентричный мир: инструкция по применению». В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
