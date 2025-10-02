Путин объяснил, почему не удалось прекратить боевые действия на Украине

Путин: ответственность за затягивание конфликта на Украине лежит на Европе
Путин поблагодарил те страны, которые принимают участие в урегулировании украинского конфликта
Путин поблагодарил те страны, которые принимают участие в урегулировании украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Ответственность за затягивание конфликта лежит на ряде европейских государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Боевые действия, которые пока прекратить не удалось. Ответственность за это лежит на меньшинстве. Особенно на Европе», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также поблагодарил все страны, которые прикладывают усилия для завершения конфликта. 

В данный момент российский лидер выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Ежегодная встреча клуба, проходящая по традиции, в этом году организована в Сочи и длится с 29 сентября по 2 октября. Ключевая тема форума — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе мероприятия задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.

