Путин объяснил, почему не удалось прекратить боевые действия на Украине

Ответственность за затягивание конфликта лежит на ряде европейских государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Боевые действия, которые пока прекратить не удалось. Ответственность за это лежит на меньшинстве. Особенно на Европе», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также поблагодарил все страны, которые прикладывают усилия для завершения конфликта.
В данный момент российский лидер выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Ежегодная встреча клуба, проходящая по традиции, в этом году организована в Сочи и длится с 29 сентября по 2 октября. Ключевая тема форума — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе мероприятия задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.
