Путин: Европа нагнетает истерию, заявляя о скорой войне с Россией

Европейские страны нагнетают истерию, заявляя о скорой войне с Россий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер назвал чушью утверждения о якобы планах страны напасть на страны НАТО.
«Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге... Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО...» — заявил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основное внимание участников сосредоточено на теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В форуме принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.