Белоусов обратился к бойцам СВО по поводу Макеевки

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Заседание Правительства РФ. , белоусов андрей
Белоусов поздравил военный у спешным освобождением Макеевки в ЛНР Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил свои поздравления военнослужащим 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии. Его обращение было связано с успешным освобождением Макеевки Луганской Народной Республики в рамках специальной военной операции.

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Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — приводит слова Белоусова telegram-канал ведомства. В своем послании министр подчеркнул значимость действий военных и выразил благодарность за их службу.

Отмечается, что личный состав 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии выполняет задачи на важных направлениях, способствуя продвижению операции. За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, семь военнослужащих дивизии были удостоены звания Героя Российской Федерации, а более пяти тысяч награждены государственными наградами.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Макеевка. В 2022 году в этой местности были казнены 12 российских военнослужащих, которые попытались сдаться в плен без оружия.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил свои поздравления военнослужащим 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии. Его обращение было связано с успешным освобождением Макеевки Луганской Народной Республики в рамках специальной военной операции. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — приводит слова Белоусова telegram-канал ведомства. В своем послании министр подчеркнул значимость действий военных и выразил благодарность за их службу. Отмечается, что личный состав 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии выполняет задачи на важных направлениях, способствуя продвижению операции. За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, семь военнослужащих дивизии были удостоены звания Героя Российской Федерации, а более пяти тысяч награждены государственными наградами. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Макеевка. В 2022 году в этой местности были казнены 12 российских военнослужащих, которые попытались сдаться в плен без оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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