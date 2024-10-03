Белоусов обратился к бойцам СВО по поводу Макеевки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил свои поздравления военнослужащим 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии. Его обращение было связано с успешным освобождением Макеевки Луганской Народной Республики в рамках специальной военной операции.
Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — приводит слова Белоусова telegram-канал ведомства. В своем послании министр подчеркнул значимость действий военных и выразил благодарность за их службу.
Отмечается, что личный состав 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии выполняет задачи на важных направлениях, способствуя продвижению операции. За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, семь военнослужащих дивизии были удостоены звания Героя Российской Федерации, а более пяти тысяч награждены государственными наградами.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Макеевка. В 2022 году в этой местности были казнены 12 российских военнослужащих, которые попытались сдаться в плен без оружия.
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил свои поздравления военнослужащим 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии. Его обращение было связано с успешным освобождением Макеевки Луганской Народной Республики в рамках специальной военной операции. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — приводит слова Белоусова telegram-канал ведомства. В своем послании министр подчеркнул значимость действий военных и выразил благодарность за их службу. Отмечается, что личный состав 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии выполняет задачи на важных направлениях, способствуя продвижению операции. За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, семь военнослужащих дивизии были удостоены звания Героя Российской Федерации, а более пяти тысяч награждены государственными наградами. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Макеевка. В 2022 году в этой местности были казнены 12 российских военнослужащих, которые попытались сдаться в плен без оружия.