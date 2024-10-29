В условиях повышения ключевой ставки до рекордных 21% многие «новые» заемщики могут столкнуться с трудностями при выплате кредита. Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал URA.RU о том, что делать, если все пошло не так и выплатить кредит невозможно.
Что делать, если нет возможности платить кредит
Банки могут предоставить временное освобождение от кредитных обязательств в случае, если у заемщика существенно снизился доход или наступили другие форс-мажорные обстоятельства, напомнил юрист. К ним относятся болезнь — как своя, так и родственника, потеря работы, статус предпринимателя и так далее. Банк может предложить либо кредитные каникулы, когда человек может взять паузу в выплатах, либо реструктуризацию долга — изменить условия договора на более выгодные.
Срок кредитных каникул ограничен и не превышает полугода. Однако, как отмечает Василий Воробьев, «формально стороны могут любые условия применять, они могут быть самые разные». Следовательно, с банком всегда можно договориться.
Как договориться с банком
Специалист рекомендует обратиться непосредственно в банк и обсудить возможные варианты решения проблемы с сотрудниками, занимающимися урегулированием просроченной задолженности. «Банку все равно выгодно, чтобы человек заплатил в итоге. Даже если эта сумма будет меньше, чем та, на которую он рассчитывает по договору», — подчеркивает Василий Воробьев. Даже если итоговая сумма выплат окажется ниже ожидаемой, банк может согласиться на такую сделку.
Как доказать финансовые проблемы
Доказать, что человек попал в затруднительную ситуацию, несложно, если у него есть медицинские документы или другие доказательства. Однако проблемы могут возникнуть, если заемщик работает неофициально. «Чаще просто бывает проблема другая. Многие люди работают неофициально. И вот здесь уже, да, сложность доказывает то, что у тебя действительно уровень реального дохода снизился», — говорит Воробьев.
Что делать, если банк не дает кредитные каникулы
Если договориться с банком не удается, есть альтернатива — оформить банкротство физического лица. Однако, как отмечает Василий Воробьев, «банкротство — это вероятность полностью потерять все деньги от данного клиента, поэтому банку это не очень сильно интересно». В связи с этим банк будет идти на уступки.
Почему нужно сразу идти в банк
Воробьев подчеркнул, что заемщикам следует обращаться в банк до возникновения просрочек по кредиту, чтобы избежать негативного воздействия на кредитную историю: «В банк нужно идти до возникновения просрочки. Тогда в этом случае кредитная история не пострадает».
И совсем проигрышный вариант — скрываться и избегать взаимодействия с банком после начала просрочки. Банк подаст на заемщика в суд, и тогда шансы, и шансы на благоприятный исход крайне малы. Избегая контакта с банком, заемщик ухудшает свою позицию в переговорах о возможных условиях реструктуризации долга или кредитных каникулах. К тому же судебные издержки и возможные штрафы за просрочку увеличат общую сумму долга. В таком случае, лучше активно действовать: обсуждать с банком доступные опции, демонстрировать открытость и желание решить финансовые трудности, резюмировал Воробьев.
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