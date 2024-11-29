Футболки с «Орешником» и миротворцы на Украине: о чем Песков рассказал журналистам

В Кремле заявили, что Россия будет продолжать наносить ответные удары по территории Украины в случае, если ВСУ будут и далее использовать западные ракеты. Размещение миротворцев на Украине возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 ноября — в материале URA.RU.
Реакция Путина на слова Байдена о «возмутительных» ударах
Россия продолжит наносить ответные удары по Украине. Так Песков ответил на вопрос о реакции президента РФ Владимира Путина на высказывания главы США Джо Байдена насчет недавних ударов. При этом Песков намекнул, что удары прекратятся как только ВСУ откажутся от западных ракет.
«В недавнем заявлении Путин предупредил, что решение использовать такие [американские] ракеты Россия будет считать эскалирующим шагом и каждый раз будет давать ответ. Эта практика будет продолжаться, как вчера разъяснил президент России», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Песков заявил, что администрация Путина не носит футболки с «Орешником»
Дмитрий Песков отреагировал на возникший спрос на футболки с Путиным «Крепкий орешник» и заявил, что в администрации главы государства такие никто не носит. Он добавил, что внешний вид депутатов обсуждать не следует. Ранее именно в такой футболке сфотографировался лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Может ли Запад устроить оккупацию Украины с помощью миротворцев
Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. У России есть абсолютно четкие параметры необходимые для урегулирования. Для того, чтобы выйти на мирную траекторию, нужно решить первопричины конфликта. Это глубже чем миссия миротворцев. Песков также подчеркнул, что Путин уже изложил все тезисы по этой теме в своем выступлении в МИД летом.
Япония отвернулась от России, а не наоборот
В Кремле прокомментировали текущее состояние российско-японских отношений в свете недавних высказываний премьер-министра Японии Сигэру Исибы о его стремлении к улучшению связей с Кремлем. По словам Пескова, обе страны в прошлом демонстрировали способность к укреплению двусторонних отношений. Однако по его мнению, сейчас действия Токио, включая присоединение к санкциям против России, привели к разрушению ранее достигнутых договоренностей.
О возможной встрече Путина с Асадом и ситуации в Сирии
Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о том, что Путин может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом, который предположительно находится в Москве. Однако пресс-секретарь подчеркнул, что Россия выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее восстановили конституционный порядок в стране.
Россия не вмешивается в электоральные процессы других стран
Отвечая на вопрос о возможном пересчете результатов первого тура президентских выборов в Румынии, Песков отметил, что российская сторона не вмешивалась в электоральные процессы в этой стране. Как не вмешивается и в выборы в других странах. Любые обвинения в беспочвенны и голословны.
Планы Путина на 29 ноября
Президент России работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не запланировано. Из публичной части — беседа с губернатором Кировской области о проблемах в регионе. Дальше встречи закрытого характера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.