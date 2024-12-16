Трамп отказался приглашать Зеленского на инаугурацию

Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
Украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен на будущую инаугурацию Трампа. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«Нет, я не приглашал», — сообщил он журналистам на пресс-конференции. Трансляция ведется на Fox News.
Инаугурация пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. Будущий президент США добавил, что если у Зеленского будет желание посетить мероприятие, то он может приехать. При этом стало известно, что Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина.
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