Трамп отказался приглашать Зеленского на инаугурацию

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Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен на будущую инаугурацию Трампа. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«Нет, я не приглашал», — сообщил он журналистам на пресс-конференции. Трансляция ведется на Fox News.

Инаугурация пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. Будущий президент США добавил, что если у Зеленского будет желание посетить мероприятие, то он может приехать. При этом стало известно, что Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина.

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Украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен на будущую инаугурацию Трампа. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп. «Нет, я не приглашал», — сообщил он журналистам на пресс-конференции. Трансляция ведется на Fox News. Инаугурация пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. Будущий президент США добавил, что если у Зеленского будет желание посетить мероприятие, то он может приехать. При этом стало известно, что Трамп пригласил главу КНР Си Цзиньпина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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