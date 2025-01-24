Тысячи россиян-релокантов застряли в лагере беженцев около США из-за решения Трампа

Более 5000 российских релокантов застряли на границе Мексики и США после отмены президентом США Дональдом Трампом указа, который упрощал въезд. По данным telegram-канала Mash, всего в стихийном лагере беженцев находится около 26 тысяч граждан стран СНГ.
«Больше 5000 россиян-релокантов застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США — после вероломной отмены Трампом указа об упрощенном въезде», — говорится в сообщении. Ситуация на границе обострилась после того, как Трамп отменил ряд указов своего предшественника Джо Байдена, включая возможности для запроса защиты в США через приложение CBP One.
В результате этих действий российские мигранты и граждане других стран СНГ столкнулись с серьезными трудностями. Офицеры пограничной службы приостановили проведение собеседований на неопределенный срок, что значительно усложнило процесс легализации статуса беженцев.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу и их выдворении. Указ также ограничивает возможность мигрантов обращаться за убежищем после пересечения границы. Кроме того, он намерен направить несколько тысяч американских военнослужащих к границе с Мексикой для поддержки и мониторинга ситуации.
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