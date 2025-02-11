В Ленобласти увеличили выплаты для участников СВО

В Ленинградской области было объявлено об увеличении размера выплаты до 2,5 миллионов рублей для тех, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила администрация Ленинградской области.
«До 2 500 000 рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области в официальном telegram-канале. Важной особенностью данной программы является ее доступность для военнослужащих из любой части России.
Кроме увеличенной денежной выплаты, военнослужащим предоставляется земельный сертификат, который можно обменять на земельный участок в Ленинградской области. Для тех, кто предпочитает денежную компенсацию, предусмотрена возможность получения суммы в размере 419,6 тысяч рублей вместо земельного участка.
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