В Ленобласти увеличили выплаты для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кроме увеличенной денежной выплаты, военнослужащим предоставляется земельный сертификат
Кроме увеличенной денежной выплаты, военнослужащим предоставляется земельный сертификат Фото:

В Ленинградской области было объявлено об увеличении размера выплаты до 2,5 миллионов рублей для тех, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

«До 2 500 000 рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области в официальном telegram-канале. Важной особенностью данной программы является ее доступность для военнослужащих из любой части России.

Кроме увеличенной денежной выплаты, военнослужащим предоставляется земельный сертификат, который можно обменять на земельный участок в Ленинградской области. Для тех, кто предпочитает денежную компенсацию, предусмотрена возможность получения суммы в размере 419,6 тысяч рублей вместо земельного участка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области было объявлено об увеличении размера выплаты до 2,5 миллионов рублей для тех, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила администрация Ленинградской области. «До 2 500 000 рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области в официальном telegram-канале. Важной особенностью данной программы является ее доступность для военнослужащих из любой части России. Кроме увеличенной денежной выплаты, военнослужащим предоставляется земельный сертификат, который можно обменять на земельный участок в Ленинградской области. Для тех, кто предпочитает денежную компенсацию, предусмотрена возможность получения суммы в размере 419,6 тысяч рублей вместо земельного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...