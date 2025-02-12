Mash: ВС РФ уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

Российские силы нанесли ракетный удар «Искандером» по одному из ключевых производств беспилотников ВСУ в Киеве, сообщают telegram-каналы. Удар был нанесен на засекреченное производство компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных.
«... ранним утром 12 февраля массированным ракетным ударом было уничтожено засекреченное производственное предприятие компании „Стрим техно“», — пишет telegram-канал Mash. Удар осуществлял ракетный комплекс «Искандер».
Удар стал возможен благодаря действиям российских хакеров из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства украинской компании и предоставили координаты для наведения. По информации источника, успешный взлом и предоставление точных данных о местоположении производства позволили нанести удар по критически важному объекту ВСУ, влияющему на вооруженный конфликт в регионе.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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