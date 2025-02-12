Mash: ВС РФ уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

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ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов ВСУ
ВС РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы нанесли ракетный удар «Искандером» по одному из ключевых производств беспилотников ВСУ в Киеве, сообщают telegram-каналы. Удар был нанесен на засекреченное производство компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных.

«... ранним утром 12 февраля массированным ракетным ударом было уничтожено засекреченное производственное предприятие компании „Стрим техно“», — пишет telegram-канал Mash. Удар осуществлял ракетный комплекс «Искандер».

Удар стал возможен благодаря действиям российских хакеров из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства украинской компании и предоставили координаты для наведения. По информации источника, успешный взлом и предоставление точных данных о местоположении производства позволили нанести удар по критически важному объекту ВСУ, влияющему на вооруженный конфликт в регионе.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Российские силы нанесли ракетный удар «Искандером» по одному из ключевых производств беспилотников ВСУ в Киеве, сообщают telegram-каналы. Удар был нанесен на засекреченное производство компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных. «... ранним утром 12 февраля массированным ракетным ударом было уничтожено засекреченное производственное предприятие компании „Стрим техно“», — пишет telegram-канал Mash. Удар осуществлял ракетный комплекс «Искандер». Удар стал возможен благодаря действиям российских хакеров из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства украинской компании и предоставили координаты для наведения. По информации источника, успешный взлом и предоставление точных данных о местоположении производства позволили нанести удар по критически важному объекту ВСУ, влияющему на вооруженный конфликт в регионе. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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