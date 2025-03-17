17 марта 2025

Появились кадры с ударом «Искандера» по ВСУ в Сумской области

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Мощь ракетного комплекса можно оценить по видео
Мощь ракетного комплекса можно оценить по видео Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский комплекс «Искандер» поразил технику и боевиков ВСУ на территории Сумской области. Кадрами удара поделилась пресс-служба Минобороны России.

«Испепеляющая мощь „Искандера“. Расчет комплекса ОТРК нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ», — указано в описании к видео. Пост министерства выложен в соцсети «ВКонтакте».

ВС РФ могут взять под свой контроль территории в новых регионах, которые еще не были освобождены, без ведения боевых действий, обменяв их на возможность создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Свое мнение высказал бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Из-за продвижения российских войск в регионе проводят принудительную эвакуацию населения, предает «Национальная служба новостей».

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Российский комплекс «Искандер» поразил технику и боевиков ВСУ на территории Сумской области. Кадрами удара поделилась пресс-служба Минобороны России. «Испепеляющая мощь „Искандера“. Расчет комплекса ОТРК нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ», — указано в описании к видео. Пост министерства выложен в соцсети «ВКонтакте». ВС РФ могут взять под свой контроль территории в новых регионах, которые еще не были освобождены, без ведения боевых действий, обменяв их на возможность создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Свое мнение высказал бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Из-за продвижения российских войск в регионе проводят принудительную эвакуацию населения, предает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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