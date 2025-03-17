Появились кадры с ударом «Искандера» по ВСУ в Сумской области

Российский комплекс «Искандер» поразил технику и боевиков ВСУ на территории Сумской области. Кадрами удара поделилась пресс-служба Минобороны России.
«Испепеляющая мощь „Искандера“. Расчет комплекса ОТРК нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ», — указано в описании к видео. Пост министерства выложен в соцсети «ВКонтакте».
ВС РФ могут взять под свой контроль территории в новых регионах, которые еще не были освобождены, без ведения боевых действий, обменяв их на возможность создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Свое мнение высказал бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Из-за продвижения российских войск в регионе проводят принудительную эвакуацию населения, предает «Национальная служба новостей».
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