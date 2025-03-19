Якубович рассказал, что у него улучшились слух и зрение

Российский телеведущий Леонид Якубович признался, что с возрастом его здоровье не ухудшается. Он рассказал о том, что его зрение и слух стали только лучше. При этом он продолжает участвовать в авиационных мероприятиях.
«Мне почти 80 лет, я летаю до сих пор. Выяснил кстати, что у меня улучшились зрение и слух за последний год. Об этом мне сказали на летной комиссии. Не знаю, благодаря полетам или нет», — поделился Якубович с сайтом «Страсти».
Отмечается, что Леонид Якубович является опытным летчиком и активно участвует в авиационных мероприятиях. На пресс-конференции, посвященной конкурсу «Взлетная полоса», он делал акцент на своих полетных достижениях.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что шоу «Поле чудес» приносит телеведущему Леониду Якубовичу очень хороший заработок. Якубович пришел в «Поле чудес» в 1991 году, сменив на роли ведущего Владислава Листьева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.