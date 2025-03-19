19 марта 2025

Якубович рассказал, что у него улучшились слух и зрение

© Служба новостей «URA.RU»
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Якубович ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье
Якубович ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье Фото:

Российский телеведущий Леонид Якубович признался, что с возрастом его здоровье не ухудшается. Он рассказал о том, что его зрение и слух стали только лучше. При этом он продолжает участвовать в авиационных мероприятиях.

«Мне почти 80 лет, я летаю до сих пор. Выяснил кстати, что у меня улучшились зрение и слух за последний год. Об этом мне сказали на летной комиссии. Не знаю, благодаря полетам или нет», — поделился Якубович с сайтом «Страсти».

Отмечается, что Леонид Якубович является опытным летчиком и активно участвует в авиационных мероприятиях. На пресс-конференции, посвященной конкурсу «Взлетная полоса», он делал акцент на своих полетных достижениях.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что шоу «Поле чудес» приносит телеведущему Леониду Якубовичу очень хороший заработок. Якубович пришел в «Поле чудес» в 1991 году, сменив на роли ведущего Владислава Листьева.

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Российский телеведущий Леонид Якубович признался, что с возрастом его здоровье не ухудшается. Он рассказал о том, что его зрение и слух стали только лучше. При этом он продолжает участвовать в авиационных мероприятиях. «Мне почти 80 лет, я летаю до сих пор. Выяснил кстати, что у меня улучшились зрение и слух за последний год. Об этом мне сказали на летной комиссии. Не знаю, благодаря полетам или нет», — поделился Якубович с сайтом «Страсти». Отмечается, что Леонид Якубович является опытным летчиком и активно участвует в авиационных мероприятиях. На пресс-конференции, посвященной конкурсу «Взлетная полоса», он делал акцент на своих полетных достижениях. Ранее URA.RU рассказывало о том, что шоу «Поле чудес» приносит телеведущему Леониду Якубовичу очень хороший заработок. Якубович пришел в «Поле чудес» в 1991 году, сменив на роли ведущего Владислава Листьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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