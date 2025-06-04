Начальник Казанского вокзала отправлен под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника Казанского вокзала Игоря Черникова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Черникова меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказали в суде ТАСС. Черников обвиняется в посредничестве во взяточничестве.
Казанский вокзал — один из крупнейших железнодорожных узлов Москвы, ежедневно обслуживающий тысячи пассажиров. Руководители таких объектов несут высокую ответственность за организацию работы и соблюдение закона.
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